Los buques transitan lentamente por el estrecho de Ormuz mientras persiste el conflicto en Oriente Medio

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    Los buques transitan lentamente por el estrecho de Ormuz mientras persiste el conflicto en Oriente Medio
    Según datos de Kpler, un total de 13 buques cisterna, en su mayoría grandes petroleros con una capacidad de 34 millones de barriles de crudo, salieron del estrecho durante la semana del 13 de septiembre. EFE

Los productores de Oriente Medio siguen exportando petróleo en buques cisterna que viajan con los transpondedores apagados

Una docena de buques de carga transitaron por el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, una cifra inferior a los 35 del fin de semana anterior, según mostraron los datos de transporte marítimo, mientras persistía la tensión en el Golfo con Estados Unidos e Irán en un punto muerto.

El tráfico visible a través del estrecho, que antes de la guerra era la vía principal para una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, se ha reducido a un goteo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-advierte-que-esta-cerca-de-tomar-una-decision-sobre-iran-mientras-aumentan-las-tensiones-en-oriente-medio-NE23631815

Sin embargo, los productores de Oriente Medio siguen exportando petróleo en buques cisterna que viajan con los transpondedores apagados.

Entre los buques rastreables, cuatro embarcaciones, dos petroleros que transportaban productos petrolíferos refinados y dos buques vacíos para mercancías a granel y gas, salieron del estrecho el domingo, mientras que otros dos petroleros de pequeño tamaño entraron en el Golfo, según mostraron datos provisionales de la empresa de análisis Kpler.

El sábado, cinco buques que transportaban productos agrícolas, gas licuado de petróleo y fertilizantes salieron del Golfo, mientras que un buque gasero de gran tamaño, vacío, entró en él, según mostraron los datos.

Antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero, el estrecho solía registrar un tráfico diario de unos 125 buques comerciales de gran tamaño , incluidos petroleros, buques gaseros, graneleros y portacontenedores.

Los ataques de los hutíes contra el oleoducto Este-Oeste de Saudi Aramco han llevado a la empresa energética estatal a aumentar las exportaciones a través del estrecho de Ormuz este mes y el próximo, tras suspender algunos envíos a través de Yanbu.

Eso permitió que las exportaciones del principal productor de la OPEP se recuperaran hasta superar los 4 millones de barriles por día (bpd) en lo que va de septiembre, después de haber caído a 2,4 millones de bpd en agosto, el nivel más bajo desde al menos 2013, según datos provisionales de Kpler.

Según datos de Kpler, un total de 13 buques cisterna, en su mayoría grandes petroleros con una capacidad de 34 millones de barriles de crudo, salieron del estrecho durante la semana del 13 de septiembre.

Arabia Saudí representó la mitad de las exportaciones, mientras que el 35% del volumen provino de Irak.

“Los flujos de petróleo de Oriente Medio se mantienen sorprendentemente fuertes a pesar de la interrupción del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí”, dijeron los analistas de JPMorgan en una nota del 18 de septiembre, añadiendo que los flujos totales de petróleo promediaron 17,1 millones de barriles por día en los últimos 10 días, solo 6,1 millones de barriles por día por debajo del promedio de 2025.

“El cambio más notable ha venido de Arabia Saudita”, dijeron los analistas, ya que los datos satelitales indicaron que el petróleo saudí que transita por el estrecho de Ormuz promedió 2,9 millones de barriles por día durante los últimos seis días, frente a solo 700.000 barriles por día en agosto.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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