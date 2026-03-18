‘Los Castro tienen que irse’: muchos cubanos de Miami temen que Trump se quede corto

FLORIDA- El músico Willy Chirino estaba cantando una canción de protesta en una gala organizada por abogados cubanoestadounidenses en Miami el mes pasado, cuando el invitado especial del evento se le unió en el escenario. Mike Hammer, jefe de la embajada estadounidense en La Habana, se contoneó mientras Chirino se llevaba el micrófono a los labios a fin de poder corear el estribillo con la estridente multitud. “¡Que se vayan ya!”, cantaban. En esta ciudad, todo el mundo sabía que al decir “ellos” se refería a los dirigentes comunistas del gobierno cubano. TE PUEDE INTERESAR: Cuba advierte sobre una ‘resistencia inexpugnable’ a cualquier intento de control de EU La escena captaba la esperanza y el entusiasmo que los cubanoestadounidenses del sur de Florida han sentido desde que el gobierno de Donald Trump inició una campaña de presión y conversaciones secretas para forzar un cambio en Cuba, 67 años después de la revolución que provocó un éxodo a Miami y remodeló la ciudad. Dos semanas después, ese entusiasmo se ha visto atenuado por las realidades de la geopolítica y la diplomacia. Los exiliados cubanos conservadores, quienes durante décadas han buscado el cambio político en la isla, temen que, por ahora, la transformación total no esté en los planes. Su decepción, incluso antes de que se haya anunciado algún acuerdo, es prueba de las complicaciones que parecen ineludibles para el equipo de negociación para Cuba del gobierno de Trump, dirigido por el secretario de Estado Marco Rubio, el republicano de Miami más destacado de Estados Unidos. The New York Times informó el lunes que el gobierno de Trump quiere apartar del poder al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Pero el Times también informó que el gobierno no pretende diluir el poder que aún ostentan los familiares de Fidel Castro, el líder de la revolución de 1959, quien murió en 2016. Uno de ellos —Raúl Guillermo Rodríguez Castro, sobrino nieto de Castro— ha sido uno de los principales negociadores de Cuba con Estados Unidos. Pero es posible que lo que podría constituir una victoria para el presidente Trump en Cuba no sea suficiente para algunos de sus más fervientes partidarios cubanoestadounidenses, algunos de los cuales han dedicado su vida a la causa de una Cuba libre. El país isleño ha dominado la política de Miami durante casi siete décadas.

Esa tensión ha puesto en una posición incómoda a algunos políticos republicanos del sur de Florida. Aunque en general apoyan el impulso del presidente, también han empezado a reprenderle por los detalles concretos. “Los Castro tienen que irse”, dijo Bryan Calvo, el alcalde de Hialeah, Florida, una ciudad fuertemente republicana de las afueras de Miami que alberga la mayor proporción de inmigrantes cubanos del país. “Díaz-Canel tiene que irse. Necesitas unas elecciones libres y justas. Necesitas una transición democrática. Esa es la única manera de saber si vamos a tener un cambio duradero”. Muchos cubanoestadounidenses tienen litigios sin resolver desde hace décadas en torno a propiedades confiscadas por el gobierno comunista. Algunos quieren que se les devuelvan sus tierras, y muchos han exigido la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de los derechos civiles en Cuba. TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump de ‘tomar’ Cuba señalan una creciente presión estadounidense Los familiares de Castro siguen siendo los máximos responsables de la toma de decisiones en Cuba, y muchos exiliados consideran insuficiente cualquier plan que no implique su destitución. Algunos partidarios de línea dura en el sur de Florida no solo han pedido que se les obligue a abandonar la isla, sino también que se les detenga y procese, como en los juicios de Nuremberg. De momento, el único cambio que ha anunciado el gobierno cubano ante el hundimiento de la economía es un plan para permitir la inversión extranjera de los cubanos que están en el extranjero, incluido Estados Unidos. Rubio dijo el martes a los periodistas en el Despacho Oval que los dirigentes cubanos no pueden arreglar la economía y que la isla necesita “gente nueva” al mando. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que los cubanoestadounidenses han “respaldado abrumadoramente” a Trump.