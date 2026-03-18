Cuba advierte sobre una ‘resistencia inexpugnable’ a cualquier intento de control de EU

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Internacional
/ 18 marzo 2026
    Cuba advierte sobre una ‘resistencia inexpugnable’ a cualquier intento de control de EU
    Aunque el gobierno cubano impone fuertes restricciones al sector privado del país, décadas de sanciones de Estados Unidos han paralizado la economía de Cuba AP.

El gobierno de Trump busca que Díaz-Canel se marche mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano

HABANA.-Luego el presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio manifestaran que el modelo económico socialista del gobierno cubano necesita “cambiar drásticamente”, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel arremetió contra la sugerencia y afirmó que cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable.

“EU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió Díaz-Canel en la plataforma social X a última hora del martes.

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Los comentarios de Trump sobre Cuba llegan después de la incursión militar de su gobierno que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela, y del inicio de ataques militares de Estados Unidos contra Irán. Al momento se desconoce sobre quién quiere Trump en el poder en la isla.

Estados Unidos ha detenido de facto las exportaciones de petróleo hacia Cuba, empujando a la nación caribeña al borde del abismo.

Durante la noche, grupos de activistas de varios países entregaron cinco toneladas de equipo médico y otra ayuda, según la televisión estatal cubana, mientras apagones paralizantes azotan la isla.

Fue ayer que el presidente estadounidense Donald Trump prometió acciones inminentes contra el gobierno de Cuba, en momentos en que sus medidas profundizan cada vez más la crisis en la isla.

Un día después de que las sanciones de Trump contra Venezuela —incluido un alto en las exportaciones de petróleo hacia la isla— contribuyeron al más reciente apagón a nivel nacional en Cuba, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que su gobierno considera a la nación antillana como el siguiente país en donde Estados Unidos podría expandir su influencia.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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