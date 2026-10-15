Los demócratas tienen casi 80% de probabilidad de ganar la Cámara Baja y un 56% el Senado

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Los demócratas tienen casi 80% de probabilidad de ganar la Cámara Baja y un 56% el Senado
    Decision Desk HQ proyecta una muy ajustada mayoría demócrata de 51 escaños, frente a los 49 de los republicanos. ESPECIAL
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones
Voto

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Actualmente, los republicanos ostentan una exigua mayoría de 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas

WASHINGTON.-La oposición demócrata tiene un 77% de probabilidades de arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y un 56% de recuperar el Senado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, según un análisis publicado este jueves por Decision Desk HQ.

El agregador de encuestas calcula que, según las tendencias actuales, los demócratas obtendrían 235 escaños en la Cámara Baja, frente a los 200 de los republicanos. La mayoría se sitúa en 218 escaños.

TE PUEDE INTERESAR: Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 personas en el tiroteo de Fort Hood, no será ejecutado en directo, según Trump

De los 435 distritos electorales que conforman la Cámara de Representantes, solo hay diez en los que la carrera está ajustada: dos en Texas, dos en Carolina del Norte y uno cada uno en Florida, Iowa, Míchigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania.

En el Senado, que renovará 35 de sus 100 escaños, los demócratas lo tienen algo más complicado, ya que necesitan conservar todos los escaños en juego y arrebatar al menos cuatro a los republicanos para alcanzar la mayoría.

Según la media de encuestas, la carrera está prácticamente empatada en cuatro estados actualmente controlados por los republicanos: Iowa, Ohio, Maine y Texas.

Asimismo, los demócratas aventajan ligeramente en Alaska y Míchigan, mientras que los republicanos mantienen una ventaja estrecha en Kansas y Carolina del Sur.

El presidente, Donald Trump, se ha volcado de pleno en la campaña electoral con una batería de mítines en estados decisivos para intentar movilizar a sus bases, mientras gana peso la posibilidad de que los demócratas inicien un juicio político contra el mandatario si logran la mayoría en el Congreso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Voto

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’