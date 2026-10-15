Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 personas en el tiroteo de Fort Hood, no será ejecutado en directo, según Trump

El Pentágono anunció el 5 de octubre que Trump había aprobado la ejecución de Hasan por fusilamiento en Fort Hood.

Donald Trump ha declarado que la ejecución de Nidal Malik Hasan, el autor del tiroteo en Fort Hood, no será transmitida en directo, revirtiendo un plan anunciado por el Pentágono a principios de este mes.

Posteriormente, funcionarios del Pentágono informaron que la ejecución, prevista para el 3 de diciembre, sería transmitida en directo.

Trump escribió en Truth Social que Hasan “morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido en directo”. Añadió que la ejecución “podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”.

Dijo que la transmisión en directo de la ejecución “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a los terroristas y a la escoria”, pero añadió que “muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual”.

Hasan fue declarado culpable de asesinar a 13 personas e herir a otras 32 en un tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Texas. El ejército estadounidense no ha llevado a cabo una ejecución desde 1961 y no ha utilizado un pelotón de fusilamiento para ejecutar a un miembro de las fuerzas armadas desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el 8 de octubre al medio de televisión conservador Real America’s Voice que la ejecución sería “pública”.

“Le van a fusilar, como debe ser”, dijo Hegseth. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”.

El 9 de octubre, Trump había dicho que aprobaba “absolutamente” el plan de transmisión en directo, y más tarde declaró a los periodistas: “Lo estamos estudiando”.

ABC News informó el martes que algunos funcionarios habían “expresado su preocupación por la imagen que proyecta la transmisión de una ejecución” y temen que las imágenes puedan alimentar la propaganda antiestadounidense, en particular entre los grupos extremistas islámicos.

CNN también informó que Trump había comentado en privado que inicialmente desconocía que Hasan estaba paralizado de la cintura para abajo. Hasan sufrió heridas que lo dejaron paralizado durante un tiroteo con la policía en el ataque de 2009.

El vicepresidente JD Vance dijo: “No voy a ver” la transmisión en vivo de la ejecución, en caso de que se emita en directo, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a CBS News que algunos colegas “tienen preocupaciones”, entre ellas la posibilidad de que el video “sea una herramienta de reclutamiento para futuros terroristas”.

Hasan agotó sus recursos ordinarios en 2025. Podría optar por impugnar su ejecución y presentar una petición de hábeas corpus —una solicitud legal para revisar la legalidad de una detención— ante un tribunal civil, lo que podría retrasar significativamente la ejecución más allá de la administración actual.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a la agencia de noticias AFP: “La transmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”.

Hasan, psiquiatra del ejército, perpetró el tiroteo masivo el 5 de noviembre de 2009 tras entrar en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados, en Fort Hood, cerca de Killeen, Texas, donde los soldados estaban siendo sometidos a exámenes médicos.

Según la agencia Associated Press, Hasan afirmó que llevó a cabo el tiroteo para impedir que los soldados fueran a Afganistán y mataran a sus hermanos musulmanes.

En su consejo de guerra de 2013, se representó a sí mismo, diciéndoles a los miembros del jurado que las pruebas demostrarían que él era el autor de los disparos y describiéndose a sí mismo como un soldado que se había “cambiado de bando”.