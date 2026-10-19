Los diez miembros más ricos del Capitolio: fortunas de entre 200 y 700 millones de dólares

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    Los diez miembros más ricos del Capitolio: fortunas de entre 200 y 700 millones de dólares
    El congresista Jefferson Shreve tiene un patrimonio neto aproximado de 715.2 millones de dólares, o sea, más de 13 mil millones de pesos mexicanos. AP

En vísperas de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, seis republicanos y cinco demócratas encabezan la lista de los más adinerados

A dos semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato que renovarán todo el Congreso y un tercio del Senado, los medios estadounidenses hacen balance del Capitolio actual y uno de esos resúmenes pasa por analizar las fortunas de los diez representantes y senadores más ricos, entre los 200 y los 700 millones de dólares.

Seis republicanos y cinco demócratas encabezan la lista de los más adinerados, de los que cinco legisladores se juegan su renovación el 3 de noviembre, dos lo harán en las elecciones de 2030 y tres han anunciado ya su retirada y que no volverán al Capitolio.

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Según las estimaciones de patrimonio neto en tiempo real más recientes publicadas y recopiladas por Quiver Quantitative, una plataforma privada de datos financieros, los más ricos del Poder Legislativo son:

-Jefferson Shreve: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Indiana con una fortuna de 715.2 millones de dólares, que proviene de la empresa de almacenamiento Storage Express, que vendió en 2022.

-Jim Justice: senador republicano por Virginia que tiene un patrimonio neto de 664.4 millones de dólares.

-Rick Scott: senador republicano por Florida, gobernador del estado entre 2011 y 2019, fue cofundador de HCA Healthcare y Solantic (empresas privadas del sector sanitario) y su fortuna alcanza lo 509.4 millones de dólares.

-Darrel Issa: miembro republicano de la Cámara de Representantes por California, con un patrimonio de 399.3 millones, tras haber sido director ejecutivo de la empresa de alarmas para automóviles Directed Electronics.

-Vern Buchanan: miembro republicano de la Cámara de Representantes por Florida, con 272.2 millones de dólares, tuvo varios negocios de concesionarios de automóviles y alquiler de aeronaves.

-Nancy Pelosi: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por California, tiene un patrimonio de 262.4 millones que procede, fundamentalmente, de las inversiones de su marido.

-Mark Warner: senador demócrata por Virginia con 210.1 millones de dólares que proceden de su participación en empresas del sector de las telecomunicaciones.

-Daniel Goldman: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York y heredero de la fortuna de Levi Strauss, cuenta con 208 millones de dólares.

-Pete Ricketts: senador republicano por Nebraska, hijo del fundador de una empresa de bolsa estadounidense, tiene un patrimonio de 206.6 millones.

-Abril McClain Delaney: miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Maryland, abogada y exfuncionaria del Departamento de Comercio, cierra la lista de los más ricos con 199.1 millones de dólares en su haber.

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