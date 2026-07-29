Aranceles de Trump por sobrecapacidad afectarían industria automotriz

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    Aranceles de Trump por sobrecapacidad afectarían industria automotriz
    La Casa Blanca afirma que hay sobreproducción mexicana en los sectores automotriz, construcción, salud, transporte ferroviario y naval, alimentos y bebidas. EL UNIVERSAL

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que Washington anunciará estas nuevas tarifas en la primera semana de agosto

Los aranceles por exceso de capacidad de producción, que pretende poner Estados Unidos a México, a la Unión Europea y 14 países más se impondrá por producto y no por país, calculan analistas.

El lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que Washington anunciará estas nuevas tarifas en la primera semana de agosto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multa-a-la-compania-encargada-de-aplicar-examen-virtual-de-la-unam-podria-alcanzar-10-mdp-DN22495996

La Casa Blanca afirma que hay sobreproducción mexicana en los sectores automotriz, construcción, salud, transporte ferroviario y naval, alimentos y bebidas. Sin embargo, no se precisa la tasa de arancel que aplicará.

El experto en comercio exterior Jorge Molina Larrondo explica que los sectores con sobrecapacidad se mencionan en la publicación del Federal Register del 17 de marzo pasado, así como en la audiencia pública organizada por la Representación Comercial de Estados Unidos.

”El exceso de capacidad productiva es básicamente un tema diseñado para aplicar aranceles a China. El argumento de EU es que los chinos producen o tienden a inundar un mercado con producto barato como, por ejemplo, el caso del acero, lo que hace que caiga el precio internacional...”, comentó Molina.

”No me importa el T-MEC”

En entrevista con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este martes que no le importa el T-MEC y que son México y Canadá los que necesitan a la Unión Americana.

Al preguntarle acerca de si va a renovar el tratado, el mandatario respondió “no me importa. Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente”.

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