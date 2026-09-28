Anticipan estancamiento automotriz a fines de 2026

Esto debido a la falta de definición sobre cómo quedarán las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la fabricación de vehículos en la región y la permanencia de los aranceles para exportar hacia la Unión Americana.

Analistas prevén un estancamiento de la producción y la exportación automotriz en México para el cierre de 2026.

La consultora Kaso y Asociados estima un avance de 1.5% en la producción automotriz para este año, apenas rebasando los 4 millones de unidades.

Para la exportación, anticipa un crecimiento de apenas 2%, con 3 millones 453 mil unidades.

El director de Kaso y Asociados, Armando Soto, comentó que la producción se ha mantenido gracias a la demanda del mercado interno con modelos para consumo local, pero los de exportación han tenido afectaciones.

”Con los incrementos en los precios del petróleo, la inflación afectando a consumidores y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, les pega a los créditos automotrices”, dijo a El Universal.

”La expectativa es que este último trimestre va a ser complicado para el mercado automotor en EU y afecta a México en exportaciones y producción”, explicó Soto.

De enero a agosto, la producción automotriz disminuyó 0.7%, con 2 millones 645 mil vehículos, según cifras del Inegi.

Las armadoras con peor producción son Mercedes-Benz, con 43% menos ya que está en proceso del cierre de una planta en Aguascalientes que operaba con Nissan.

Nissan reportó una disminución en producción de 25% hasta agosto debido no sólo al cierre de la planta que operaba con Mercedes-Benz, sino por el cese de CIVAC en Cuernavaca, Morelos.

En tanto, JAC bajo su producción 14%; Mazda, -16%; y Ford -4.4%.

VENTAS

En tanto, las ventas de autos nuevos en el mercado nacional siguen reportando cifras positivas al sumar un millón 82 mil 611 unidades hasta agosto, 5.2% más que durante el mismo periodo de 2025.

Los modelos de mayor comercialización y de fabricación nacional son: Versa, K3, NP300, RAM 1200, CX-30 y Mazda 2.

AMDA estima que al cierre de 2026 se comercializarán un millón 568 mil 109 unidades, para una variación de 2.9% respecto al año anterior; y si se suman las ventas de las marcas que no reportan al Inegi, la proyección podría alcanzar el millón 684 mil 522, un incremento de 3.6% respecto a 2025.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, en los próximos meses la atención permanecerá en las negociaciones comerciales y el proceso de revisión del T-MEC.

”En particular, el posible escalamiento de las tensiones entre Canadá y Estados Unidos tras el fallido alivio arancelario para el sector automotriz canadiense”, detalló.

”De tal modo, permanecen sobre la mesa las discusiones sobre las reglas de origen y requisitos de contenido regional para la fabricación de vehículos, en un entorno en el que las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros enfrentaron en junio una tarifa efectiva promedio de 14.28%”, agregó.