Netanyahu, en constante cambio de postura sobre el plan para Gaza a dos meses de las elecciones israelíes

El primer ministro israelí se enfrenta al reto de conciliar las exigencias contradictorias sobre la política en Gaza que le plantean sus principales aliados nacionales e internacionales.

El rechazo público de Benjamin Netanyahu a un acuerdo respaldado por Estados Unidos para Gaza generó escepticismo en Israel, en medio de informes que indicaban que días antes había estado ultimando personalmente los detalles de una retirada militar piloto.

Los políticos israelíes de extrema derecha que apoyan al gobierno de coalición de Netanyahu quieren intensificar los ataques israelíes contra Gaza y establecer asentamientos dentro del territorio.

Donald Trump, quien brinda un apoyo diplomático y militar vital a Israel, quiere avanzar hacia una solución permanente y el retorno al control palestino en Gaza, con la mediación de la Junta de Paz que él mismo creó y preside.

A poco más de dos meses de las elecciones israelíes, Netanyahu parece haber optado por apaciguar públicamente a sus socios nacionales, que ya están en plena campaña electoral.

El domingo, rechazó un nuevo plan de 15 puntos para Gaza, que incluía el compromiso de Hamás de entregar sus armas, cumpliendo así una exigencia clave de Israel. También se resistió a la presión estadounidense para poner fin a las guerras en Gaza, Líbano e Irán sin el consentimiento de Israel.

Según informó el canal 12 de la televisión israelí, las declaraciones tomaron por sorpresa a los comandantes israelíes, que días antes habían estado discutiendo la implementación del plan en reuniones con Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir.

«Nos enteramos hoy por los medios de comunicación», citó la emisora a un funcionario de defensa. «En las reuniones celebradas hasta ahora, el primer ministro dio personalmente su consentimiento a este plan y a la retirada de los puntos en Rafah».

Según el informe, en las reuniones se definieron los límites precisos de tres zonas piloto en el sur de Gaza, donde una fuerza internacional propuesta —que aún no se ha constituido— podría reemplazar al ejército israelí, así como la interacción entre ambas fuerzas.

El ataque público de Netanyahu contra el plan de la Junta de Paz pareció un rechazo particularmente tajante a los objetivos estadounidenses, ya que se produjo poco después de una supuesta visita del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

Según informaron medios israelíes, acudió personalmente para transmitir el mensaje de que la administración Trump exige a Israel que ponga fin a sus guerras en Gaza y Líbano. «El mensaje de los estadounidenses a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fue que avanzaran hacia el cierre de los tres frentes de operaciones», declaró un alto oficial militar israelí al Canal 13 de televisión.

Desafiar a Trump, conocido por su susceptibilidad y su intolerancia a la disidencia, es arriesgado cuando Israel está aislado internacionalmente y necesita suministros militares estadounidenses.

Pero Netanyahu tiene un largo historial de maniobras políticas audaces, tanto a nivel nacional como internacional, sin inmutarse siquiera ante aparentes desequilibrios de poder. Se dice que Bill Clinton, tras conocerlo por primera vez en 1996, le preguntó: “¿Quién es la maldita superpotencia aquí?”.

En mayo de 2024, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, respaldado por Israel, pero Netanyahu se distanció de la propuesta y finalmente la rechazó.

Por ahora, la administración en Washington parece haber restado importancia a los comentarios de Netanyahu, considerándolos una maniobra electoral, quizás alentada por decisiones militares que indican una consideración mucho más atenta a los deseos de Trump.

La semana pasada, Netanyahu redujo los ataques aéreos israelíes contra Gaza elevando el umbral para autorizarlos. Ahora, los asesinatos selectivos deben ser aprobados por el jefe del Estado Mayor, en lugar del comandante regional, a menos que las fuerzas israelíes se encuentren en “peligro inminente”.

Tampoco es la primera vez que cede a la presión estadounidense para frenar guerras que cuentan con el apoyo entusiasta de sus aliados de extrema derecha, limitando recientemente la ofensiva en el Líbano y, el año pasado, ordenando a los aviones de combate que se dirigían a Irán que dieran la vuelta a petición de Trump.

La combinación de una retórica interna agresiva por parte de Netanyahu y algunas medidas conciliadoras sobre el terreno en Gaza pueden haberle dado algo de tiempo, pero la paciencia de Estados Unidos puede no durar hasta el día de las elecciones a finales de octubre.

Trump está sopesando sus propias preocupaciones electorales, ya que Estados Unidos celebra elecciones de mitad de mandato apenas una semana después de las elecciones en Israel.

La visita de Netanyahu a la Casa Blanca el mes pasado fue notablemente discreta para un líder que ha basado repetidamente su campaña en su reputación como estadista internacional y su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, señaló el periódico Haaretz .

La reunión concluyó sin una declaración conjunta, y las tensiones derivadas de las prioridades políticas contrapuestas del primer ministro israelí se han hecho cada vez más evidentes. «Así es cuando intentas hacer malabares con demasiadas cosas a la vez; empiezas a dejarlas caer», señaló el periódico.

El enviado especial del Consejo de Paz, Nickolay Mladenov, declinó hacer comentarios sobre el rechazo de Netanyahu a un acuerdo que tardó meses en concretarse. En una entrevista con medios israelíes, se limitó a decir que «las conversaciones continúan».

Los palestinos de Gaza han soportado casi un año de incertidumbre mortal después de que Trump negociara un alto el fuego nominal el pasado octubre, que según él detendría los combates y allanaría el camino para la reconstrucción.

Los ataques israelíes han continuado, causando la muerte de más de 1.200 personas, e Israel ha bloqueado la entrada de equipos, suministros y combustible necesarios para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructuras médicas.

La mayoría de la población superviviente de Gaza vive en campamentos de tiendas de campaña con escasas condiciones sanitarias, y aunque el hambre ha disminuido, la escasez de alimentos sigue estando muy extendida. Se prevé que más de 70.000 niños necesiten tratamiento por desnutrición aguda hasta abril de 2027, según han advertido los expertos en seguridad alimentaria .

La oficina de Netanyahu rechazó las informaciones que afirmaban que había discutido planes detallados para la retirada de Gaza.