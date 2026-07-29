Fauci se acoge a la Quinta Enmienda y se niega a testificar en la audiencia del Senado sobre el COVID-19

Fauci, el veterano exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), invocó su derecho constitucional a no ser incriminado cuando compareció ante un comité del Senado el miércoles.

Anthony Fauci, quien fue un asesor clave de Donald Trump y Joe Biden durante la pandemia de COVID-19 , se negó a responder preguntas en una audiencia del Congreso de alto perfil, acusando a un senador republicano de tener una “obsesión desmedida” con él.

Fauci afirmó que el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien convocó la audiencia, había liderado una investigación de varios años sobre sí mismo y los orígenes de la pandemia con el objetivo de “avergonzarme e intimidarme”.

“Por lo tanto, aunque me duela hacerlo, debido al respeto que tengo por el poder legislativo y a mi larga trayectoria de cooperación con el Congreso, siguiendo el consejo de mis abogados, invocaré mi derecho, amparado por la quinta enmienda de la Constitución, a abstenerme de responder a sus preguntas”, dijo Fauci en su declaración inicial.

Se espera que los senadores interroguen a Fauci sobre si el virus COVID-19 se originó a partir de una “fuga de laboratorio”, una afirmación que los virólogos consideran improbable.

Mientras que los republicanos han caracterizado su trabajo como una investigación sobre “los orígenes de la Covid-19 y la investigación arriesgada en ciencias de la vida financiada con los contribuyentes”, los científicos han calificado la investigación de Paul como “difamación y acoso” contra Fauci, quien dirigió Niaid durante 38 años antes de jubilarse en 2022 .

“Durante años, a los estadounidenses se les dijo que un origen de laboratorio no solo era improbable, sino que fue descartado de plano por las mismas personas que financiaban y revisaban esta investigación”, dijo la semana pasada Paul, quien preside el comité del Senado sobre seguridad nacional y asuntos gubernamentales, donde Fauci tiene previsto testificar.

Fauci, de 85 años, trabajó bajo siete presidentes estadounidenses y durante numerosas crisis sanitarias, incluyendo la crisis del VIH, los brotes de ébola y el primer brote de coronavirus, llamado SARS-CoV-1. Se hizo famoso de la noche a la mañana cuando la pandemia de COVID-19 paralizó la vida social en 2020.

La teoría de la “fuga de laboratorio” ha ganado mucha popularidad en los círculos republicanos. Sin ir más lejos, en abril de 2025 la Casa Blanca publicó un tratado sobre esta teoría que sirvió de justificación para recortar la financiación de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

Una encuesta realizada en 2024 a virólogos por el Instituto Global de Riesgos Catastróficos reveló que la mayoría creía que la pandemia se originó como un evento de transmisión, es decir, un virus que saltó de un animal infectado a un humano. De manera similar, un grupo de virólogos argumentó en el Journal of Virology que la “preponderancia” de la evidencia apunta a una transmisión, incluso cuando la teoría de la “fuga de laboratorio” recibió una atención desproporcionada.

La audiencia programada se celebra pocos días después de que Paul publicara lo que describió como el “diario” de Fauci, un documento de más de 1100 páginas que, según él, revela los conflictos internos de Fauci sobre la teoría de la fuga en el laboratorio. Los científicos han afirmado que esto es parte normal del proceso de formación de una opinión científica.

El diario también contenía anotaciones sobre Trump, a quien asesoró de cerca durante los primeros días de la pandemia. Describió al presidente como “divagador”, “loco”, “desesperado”, “torpe”, “incompetente”, “un idiota”, “una verdadera vergüenza”, “totalmente chiflado” y “un adolescente verdaderamente odioso”.