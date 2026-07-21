Sheinbaum responde a la DEA: ‘Estados Unidos también tiene que aclarar’ sobre el narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este martes a las declaraciones emitidas por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos representantes reiteraron que continuarán las investigaciones contra integrantes de los cárteles mexicanos y funcionarios públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si consideraba que estos señalamientos representaban una nueva presión por parte del gobierno estadounidense, particularmente tras la sentencia dictada contra Ismael “El Mayo” Zambada.

DIRECTOR DE LA DEA REITERA INVESTIGACIONES CONTRA CÁRTELES Y FUNCIONARIOS En una conferencia de prensa, el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que la agencia continuará con las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y la corrupción. “Si trafican con drogas letales, se lucran con el sufrimiento ajeno y amenazan a nuestras comunidades, la DEA irá por ustedes. Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá por ustedes. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, declaró. Asimismo, afirmó que la agencia mantendrá las investigaciones sin importar el tiempo que tome concluirlas. “No importa cuán poderosos se vuelvan o cuánto tiempo evadan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos. Ya sea que tome meses, años o décadas, no pararemos. No perderemos la concentración. No olvidamos”, señaló.

SHEINBAUM PIDE QUE ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN EXPLIQUE CASOS RELACIONADOS CON LA DEA Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Sheinbaum respondió que las autoridades estadounidenses también deben ofrecer explicaciones sobre hechos ocurridos dentro de su propio país y mencionó un caso relacionado con un exintegrante de la DEA. “Ya lo dije, pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos”, expresó. La presidenta agregó que el Gobierno de México mantiene las acciones para reducir la violencia y combatir la delincuencia organizada dentro del territorio nacional. “Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país”, afirmó.

DESTACA COORDINACIÓN BILATERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Sheinbaum señaló que México y Estados Unidos mantienen mecanismos de coordinación para enfrentar el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas entre ambos países. Indicó que el Gobierno mexicano colabora para evitar que sustancias ilícitas lleguen a territorio estadounidense, mientras que ha solicitado a las autoridades de ese país reforzar las acciones para impedir el ingreso de armas a México. “Ahí colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México”, comentó. Finalmente, sostuvo que cada nación debe asumir las responsabilidades que le corresponden en materia de seguridad. “Cada quien debe hacer su trabajo. O sea, ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo. Muchísimo”, concluyó.