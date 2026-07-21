Sheinbaum responde a la DEA: ‘Estados Unidos también tiene que aclarar’ sobre el narcotráfico

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum responde a la DEA: ‘Estados Unidos también tiene que aclarar’ sobre el narcotráfico
    Sheinbaum respondió a la DEA tras advertencias contra cárteles y funcionarios; pidió que EU también explique casos relacionados con sus agentes. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum respondió a la DEA, defendió la coordinación bilateral en seguridad y pidió a Estados Unidos aclarar casos de exagentes señalados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este martes a las declaraciones emitidas por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos representantes reiteraron que continuarán las investigaciones contra integrantes de los cárteles mexicanos y funcionarios públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si consideraba que estos señalamientos representaban una nueva presión por parte del gobierno estadounidense, particularmente tras la sentencia dictada contra Ismael “El Mayo” Zambada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-reacciona-a-sentencia-de-el-mayo-zambada-y-plantea-revisar-decomiso-de-15-mil-mdd-es-lo-que-es-FC22317705

DIRECTOR DE LA DEA REITERA INVESTIGACIONES CONTRA CÁRTELES Y FUNCIONARIOS

En una conferencia de prensa, el director de la DEA, Terry Cole, aseguró que la agencia continuará con las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y la corrupción.

“Si trafican con drogas letales, se lucran con el sufrimiento ajeno y amenazan a nuestras comunidades, la DEA irá por ustedes. Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá por ustedes. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, declaró.

Asimismo, afirmó que la agencia mantendrá las investigaciones sin importar el tiempo que tome concluirlas.

“No importa cuán poderosos se vuelvan o cuánto tiempo evadan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos. Ya sea que tome meses, años o décadas, no pararemos. No perderemos la concentración. No olvidamos”, señaló.

SHEINBAUM PIDE QUE ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN EXPLIQUE CASOS RELACIONADOS CON LA DEA

Al ser cuestionada sobre estas declaraciones, Sheinbaum respondió que las autoridades estadounidenses también deben ofrecer explicaciones sobre hechos ocurridos dentro de su propio país y mencionó un caso relacionado con un exintegrante de la DEA.

“Ya lo dije, pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos”, expresó.

La presidenta agregó que el Gobierno de México mantiene las acciones para reducir la violencia y combatir la delincuencia organizada dentro del territorio nacional.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-fue-la-mejor-sede-de-las-tres-sheinbaum-destaca-el-mundial-y-exige-disculpa-a-ricardo-salinas-pliego-MC22316569

DESTACA COORDINACIÓN BILATERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

Sheinbaum señaló que México y Estados Unidos mantienen mecanismos de coordinación para enfrentar el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas entre ambos países.

Indicó que el Gobierno mexicano colabora para evitar que sustancias ilícitas lleguen a territorio estadounidense, mientras que ha solicitado a las autoridades de ese país reforzar las acciones para impedir el ingreso de armas a México.

“Ahí colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México”, comentó.

Finalmente, sostuvo que cada nación debe asumir las responsabilidades que le corresponden en materia de seguridad.

“Cada quien debe hacer su trabajo. O sea, ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo. Muchísimo”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Dea

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina

NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas

NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas
Las medidas arancelarias implementadas por el Gobierno de México a finales de 2025 ya muestran sus primeros resultados.

Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento
El cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto volvió a colocar al exmandatario entre las principales conversaciones en redes sociales.

Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña
El programa Vivienda para el Bienestar ofrece una alternativa para las personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste.

Vivienda para el Bienestar 2026: cómo solicitar una casa si no cotizas al Infonavit
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio
Una entrevista de Angélica Aragón reavivó una historia sobre su cercanía con David Bowie durante la década de los 70.

¿Fue amiga de David Bowie?... cuestionan supuesta amistad de Angélica Aragón con el artista británico