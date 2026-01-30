Luigi Mangione libra la pena de muerte, incluso si resulta culpable por asesinato de CEO

Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que le hacían susceptible de esta condena; frustrando el intento de la administración Donald Trump de ejecutarlo.

La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital, esto al encontrar que era técnicamente defectuoso.

TE PUEDE INTERESAR: Video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s es revelado, a un año del crimen

Aunque si dejó en pie los cargos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua. Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de cargos federales y estatales de asesinato

La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados.

La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con “la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho”, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

“Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso”, explicó Garnett.

La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a Luigi Mangione por asesinato del CEO de UnitedHealthcare y podría enfrentar la pena de muerte