Luigi Mangione libra la pena de muerte, incluso si resulta culpable por asesinato de CEO

Internacional
/ 30 enero 2026
    FILE - Luigi Mangione appears in Manhattan Criminal Court for an evidence hearing, Thursday , Dec. 18, 2025, in New York. (Curtis Means/Pool Photo via AP, File) Curtis Means / AP

La jueza retiró cargos, aunque si dejó en pie los delitos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua

Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que le hacían susceptible de esta condena; frustrando el intento de la administración Donald Trump de ejecutarlo.

La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital, esto al encontrar que era técnicamente defectuoso.

Aunque si dejó en pie los cargos de acoso que conllevan un castigo máximo de cadena perpetua. Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente de cargos federales y estatales de asesinato

La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados.

La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con “la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho”, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

“Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso”, explicó Garnett.

La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

LAS PRUEBAS CONTRA MANGIONE

La jueza también dictaminó este viernes que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención.

La defensa del acusado había intentado que se eliminaran alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.

Los agentes que le detuvieron encontraron varios objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas que podrían vincularle con el asesinato.

Luigi Mangione regresará a la Corte más tarde este viernes para una conferencia sobre el caso.

La selección del jurado en el caso federal está programada para comenzar el 8 de septiembre. El juicio estatal aún no ha sido programado. Aunque el miércoles, la fiscalía del distrito de Manhattan envió una carta instando al juez en ese caso a fijar una fecha de juicio para el 1 de julio.

ASESINATO DE BRIAN THOMPSON

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group, delito del que se ha declarado inocente.

Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía de Nueva York dice que “retrasar”, “negar” y “deponer” estaban escritos en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

El joven graduado de una prestigiosa universidad e hijo de una familia adinerada de Maryland fue detenido cinco días después en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, tras el reporte de uno de los empleados.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ordenó a los fiscales federales de Manhattan en abril pasado que buscaran la pena de muerte contra Mangione. Por lo que, por primera vez, el Departamento de Justicia buscaba aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump

(Con información de EFE y AP)

