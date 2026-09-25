Lula afirma que Trump quiere ‘colonizar’ y apoderarse de los recursos de Brasil interfiriendo en las elecciones

La acusación apareció en un anuncio de campaña que fue publicado en las redes sociales por la noche por el equipo de Lula y que se emitirá en televisión el viernes, en medio de la creciente preocupación por el impacto que la supuesta interferencia estadounidense podría tener en las elecciones.

La campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva ha acusado a Donald Trump de querer “colonizar” Brasil para apoderarse de sus recursos naturales mediante la injerencia en las elecciones presidenciales del próximo mes.

El anuncio televisivo afirma que el presidente de Estados Unidos está intentando influir en las elecciones a favor del adversario de extrema derecha de Lula, Flávio Bolsonaro, para así promover los intereses de Trump en el país sudamericano.

“Flávio Bolsonaro es el candidato de Trump y lo que Trump quiere es colonizar Brasil , apoderarse de nuestras riquezas, robarnos el futuro y dejarnos en la ruina”, dice la narradora a los espectadores en el vídeo de un minuto de duración.

El Departamento de Estado ha negado las acusaciones de que Estados Unidos esté interfiriendo en las elecciones de Brasil. “Cualquier insinuación de una ‘estrategia’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento”, declaró el mes pasado en un comunicado.

En un artículo publicado en X, Lula acusó a Bolsonaro de querer “entregar nuestros recursos naturales a Estados Unidos”.

“Si por él fuera, Brasil volvería a ser una colonia”, añadió el presidente de izquierda en funciones.

A poco más de una semana de la primera vuelta de las elecciones, el 4 de octubre, Lula y Bolsonaro están prácticamente empatados en las encuestas.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre.

En las últimas semanas, ha crecido la preocupación, tanto en Brasil como en el extranjero, por los aparentes intentos de Washington de influir en el resultado, mediante una campaña de presión diplomática y económica, que incluye aranceles del 25% sobre las importaciones brasileñas.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta semana, Lula criticó indirectamente la supuesta injerencia de Estados Unidos, declarando a los delegados: «No permitiremos que los enemigos de la democracia, sean internos o externos, ataquen la voluntad del pueblo. La democracia brasileña pertenece a los brasileños».

A principios de esta semana, decenas de congresistas del Partido Demócrata escribieron al secretario de Estado, Marco Rubio, para denunciar el “aparente intento” de la administración Trump de interferir y potencialmente socavar las elecciones de Brasil a través de lo que denominaron una “campaña sostenida y multifacética de interferencia y desestabilización en Brasil”.

El narrador del anuncio de campaña de Lula citó una serie de noticias recientes en los medios de comunicación relacionadas con supuestos actos de injerencia estadounidense.

Entre los documentos se incluyen informes sobre la supuesta injerencia de las grandes tecnológicas, así como un documento confidencial enviado a las autoridades electorales por la agencia de inteligencia brasileña, que advierte de un riesgo crítico de injerencia estadounidense.

El vídeo de campaña también destacó las recientes afirmaciones sobre los vínculos entre la campaña de Bolsonaro y la red de donantes conservadores Rockbridge, cofundada por el vicepresidente de Trump, JD Vance.

Éden Valadares, secretario de comunicaciones del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, afirmó que el anuncio de campaña forma parte de los esfuerzos para “alertar al pueblo brasileño” sobre la campaña estadounidense de carácter ideológico. “No creemos que vaya a funcionar, pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados”, declaró Valadares.

“El presidente Lula nos ha dado instrucciones... para movilizar a la sociedad brasileña... [y] para reaccionar en las calles”, añadió Valadares, quien dijo que se estaba planificando una serie de eventos a nivel nacional para este domingo.

Los temores sobre la injerencia estadounidense no se limitan a la izquierda brasileña.

Esta semana, otro de los candidatos de derecha en las elecciones brasileñas, Renan Santos, también denunció el comportamiento de Trump y afirmó que no quería que Brasil se convirtiera en un estado vasallo de Estados Unidos.

«Quieren interferir en las elecciones brasileñas para asegurar contratos ventajosos relacionados con las tierras raras», declaró Santos en un video publicado en redes sociales.

Recordando la invasión estadounidense de Venezuela en enero, Santos agregó: “No quiero que Latinoamérica se convierta en un protectorado estadounidense”.

En la carta enviada a Rubio el viernes, los legisladores demócratas escribieron que “en lugar de ayudar a defender la democracia brasileña”, Estados Unidos estaba “actuando como un agente de injerencia y desestabilización, utilizando presión diplomática, económica y política de maneras que corren el riesgo de debilitar las instituciones democráticas del país, socavar la confianza en el proceso electoral de Brasil e infligir más daño a nuestra relación con un aliado estratégico y socio comercial de Estados Unidos”.

Le preguntaron a Rubio si la administración de Trump se comprometería a respetar el proceso electoral de Brasil y le solicitaron una respuesta antes del 1 de octubre. El Departamento de Estado aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.