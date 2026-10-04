Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta

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    Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta
    Un partidario del presidente Luiz Inácio Lula da Silva —quien busca un cuarto mandato no consecutivo— reacciona durante una concentración para aguardar los resultados electorales en São Paulo, Brasil. AP

Tras no consolidar ninguno de los contendientes el 50% de los votos, la elecciones se efectuarán al cabo de tres semanas

El senador Flávio Bolsonaro —aliado del mandatario estadounidense Donald Trump— y el veterano presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán el 25 de octubre en una segunda vuelta por la presidencia de la principal economía de América Latina.

Según el cómputo oficial del Tribunal Superior Electoral, con sede en Brasilia, ni el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, de perfil conservador; ni el líder progresista de 80 años —que busca su cuarto mandato no consecutivo— alcanzaron la mayoría absoluta de votos requerida por ley para un triunfo en primera vuelta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elecciones-en-brasil-enfrentan-a-un-aliado-de-trump-con-lula-que-busca-su-4-mandato-JJ23910669

Bolsonaro obtuvo 47.33% de los sufragios y Lula alcanzó 44.81% al computarse 98% de los votos.

Las elecciones en Brasil son clave para el futuro político de América Latina tras las importantes victorias logradas por aliados de Trump en elecciones recientes que incluyen a Argentina, Colombia, Honduras y Perú. Lula ha acusado a la administración estadounidense de intentar influir en la elección de su país a Bolsonaro imponiendo aranceles, revocando el visado del embajador del país en Washington e imponiendo sanciones a funcionarios gubernamentales y a un juez del máximo tribunal.

La administración Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre si intenta interferir en la votación.

El próximo mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027. El ganador asumirá la dirección de la mayor economía de América Latina —con un Producto Bruto Interno de 2.64 billones de dólares anuales— y de una nación con 214 millones de habitantes. Si Lula gana, Brasil mantendrá distancia respecto de Washington y conservará su alianza con Beijing. Una victoria del senador Bolsonaro, en cambio, supondría un nuevo triunfo para Trump.

Lula y Bolsonaro dispondrán de tres semanas para intentar atraer a los moderados que no los apoyaron en la elección del domingo.

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