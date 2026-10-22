Acuña y Monclova, entre las ciudades con mayor inflación en el país

Dos municipios de Coahuila registraron algunos de los mayores incrementos de precios en el país durante la primera quincena de octubre. A nivel estatal, la entidad se ubicó como la quinta con la inflación más alta de México. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en México aumentó 0.41 por ciento durante la primera quincena de octubre, con una tasa anual de 3.62 por ciento.

Sin embargo, Coahuila registró una variación quincenal de 1.01 por ciento, más del doble de la observada a nivel nacional.

En la primera quincena de octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.739 y representó un aumento de 0.41% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.62%.Por componente, la inflación anual fue la siguiente:▪️3.78% subyacente ▪️3.08% no subyacente📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/83VP30dCuP📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 22, 2026

A nivel municipal, Acuña encabezó la lista nacional con un incremento de 2.45 por ciento en los precios durante el periodo, mientras que Monclova ocupó el tercer lugar, con un alza de 1.64 por ciento. De acuerdo con el informe, uno de los principales factores detrás de estos aumentos fue la conclusión del subsidio federal a las tarifas eléctricas de verano, que terminó durante los primeros 15 días de octubre en 18 ciudades del país. Entre ellas se encuentran Acuña, Monclova y Torreón, donde el ajuste se reflejó en el costo de la electricidad para los hogares.

Además de la energía eléctrica, otros productos y servicios registraron incrementos importantes durante el mismo periodo.

En México, la inflación de energéticos se aceleró por tercera quincena al hilo, ubicándose en 3.08% quincenal, la más alta para un periodo igual desde 2021. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 22, 2026

El tomate verde aumentó 22.07 por ciento; la electricidad, 18.51 por ciento; la calabacita, 16.27 por ciento; el transporte aéreo, 14.77 por ciento, y los servicios profesionales, 9.55 por ciento. En contraste, algunos productos registraron reducciones en sus precios. El limón bajó 10.43 por ciento y el jitomate, 3.04 por ciento. No obstante, estas disminuciones coincidieron con aumentos en otros gastos de los hogares, particularmente en el recibo de electricidad, lo que contribuyó a presionar al alza el índice de precios durante la primera quincena de octubre en Coahuila.