Acuña y Monclova, entre las ciudades con mayor inflación en el país

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    Acuña y Monclova, entre las ciudades con mayor inflación en el país
    La inflación aceleró en la primera quincena de octubre, resintiéndose en Coahuila y en particular en Acuña y Monclova. Especial

Ambas localidades coahuilenses registraron los mayores incrementos de precios; el Estado se ubicó en la posición 5

Dos municipios de Coahuila registraron algunos de los mayores incrementos de precios en el país durante la primera quincena de octubre. A nivel estatal, la entidad se ubicó como la quinta con la inflación más alta de México.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en México aumentó 0.41 por ciento durante la primera quincena de octubre, con una tasa anual de 3.62 por ciento.

Inflación llega a 3.62% en primera quincena de octubre en México

Sin embargo, Coahuila registró una variación quincenal de 1.01 por ciento, más del doble de la observada a nivel nacional.

A nivel municipal, Acuña encabezó la lista nacional con un incremento de 2.45 por ciento en los precios durante el periodo, mientras que Monclova ocupó el tercer lugar, con un alza de 1.64 por ciento.

De acuerdo con el informe, uno de los principales factores detrás de estos aumentos fue la conclusión del subsidio federal a las tarifas eléctricas de verano, que terminó durante los primeros 15 días de octubre en 18 ciudades del país. Entre ellas se encuentran Acuña, Monclova y Torreón, donde el ajuste se reflejó en el costo de la electricidad para los hogares.

¿Qué está provocando la inflación persistente?

Además de la energía eléctrica, otros productos y servicios registraron incrementos importantes durante el mismo periodo.

El tomate verde aumentó 22.07 por ciento; la electricidad, 18.51 por ciento; la calabacita, 16.27 por ciento; el transporte aéreo, 14.77 por ciento, y los servicios profesionales, 9.55 por ciento.

En contraste, algunos productos registraron reducciones en sus precios. El limón bajó 10.43 por ciento y el jitomate, 3.04 por ciento.

No obstante, estas disminuciones coincidieron con aumentos en otros gastos de los hogares, particularmente en el recibo de electricidad, lo que contribuyó a presionar al alza el índice de precios durante la primera quincena de octubre en Coahuila.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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