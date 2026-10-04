Elecciones en Brasil enfrentan a un aliado de Trump con Lula, que busca su 4º mandato

Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado, y aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Lula, que a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad del mundo, se presenta a su séptima elección presidencial y ha fortalecido los lazos con Beijing.

Los brasileños comenzaron a votar el domingo en las elecciones que enfrentan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, opuestos ideológicos a quienes se considera con posibilidades de lograr una victoria directa.

Aliados de Trump han encontrado apoyo en América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Honduras y Perú.

Si ninguno de los 12 candidatos presidenciales obtiene más del 50% de los votos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 25 de octubre en la mayor potencia económica de América Latina.

Los casi 159 millones de brasileños habilitados para votar también elegirán a 27 gobernadores estatales, miembros de asambleas legislativas estatales, a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y a 54 de los 81 senadores.

LULA PROMETE RESISTENCIA A TRUMP

Mientras Lula vio desplomarse sus índices de aprobación durante su tercer mandato, la promesa de resistir a Estados Unidos le ha dado un impulso. Y aún disfruta de una sólida base de seguidores que atribuyen a sus políticas sociales la mejora de la vida de millones de brasileños.

El mandatario ha hablado de los riesgos de una intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas después de que el gobierno de Trump impusiera altos aranceles a las exportaciones brasileñas, revocara la visa del embajador del país y sancionara a un juez del Supremo Tribunal Federal que presidió la investigación que terminó derivando en la condena de Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.

Lula dijo a periodistas tras votar el domingo que, de ser reelegido, necesitaría “hacer el doble de lo que hemos hecho” y expresó confianza en que ganará en la primera ronda.

Pero el mandatario enfrenta una dura batalla debido a una crisis del costo de vida y a un escándalo de corrupción que involucró al mismo juez que encabezó la investigación contra Bolsonaro.

“Muchos en la campaña de Lula no esperaban una elección tan difícil hace unas semanas, y les queda claro que la elección actual es una batalla dura y que las próximas, sin Lula, podrían serlo aún más”, declaró Carlos Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Insper de Sao Paulo.

BOLSONARO SE APOYA DE TRUMP

Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca, aunque niega que su campaña haya recibido ayuda del gobierno de Estados Unidos.

Ha prometido represión contra grupos criminales y ha insistido en que Brasil necesita cerrar mejores acuerdos con el gobierno de Trump, incluida la economía de minerales raros, solo por detrás de China. Bolsonaro también ha hecho campaña con la promesa de liberar a su padre y devolverlo a la política.

“Brasil necesita un cambio. Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”, dijo a los periodistas en el centro de votación de Rio de Janeiro donde emitió su voto el domingo.

Flávio Bolsonaro enfrenta sus propios desafíos. Ha visto su carrera política empañada por varias acusaciones de corrupción, incluida la de recibir millones de dólares de un banquero desacreditado, presuntamente para producir una película sobre la vida de su padre.

LOS VOTANTES DICEN...

Rosane Wink, de 67 años, una ingeniera jubilada, es una votante conservadora de toda la vida que apoya a Bolsonaro y su promesa de clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

“Es una especie de terrorismo lo que nos están haciendo”, declaró Wink mientras votaba en Rio de Janeiro. El mes pasado, dijo, un delincuente le apuntó con un arma al estómago, le mordió la mano y le quitó su anillo de bodas.