Elecciones en Brasil enfrentan a un aliado de Trump con Lula, que busca su 4º mandato
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Con una brecha electoral muy reducida y con una alta polarización política entre los votantes, el proceso electoral brasileño decidirá su mandatario de izquierda o de ultra derecha
Los brasileños comenzaron a votar el domingo en las elecciones que enfrentan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, opuestos ideológicos a quienes se considera con posibilidades de lograr una victoria directa.
Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado, y aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Lula, que a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad del mundo, se presenta a su séptima elección presidencial y ha fortalecido los lazos con Beijing.
Aliados de Trump han encontrado apoyo en América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Honduras y Perú.
Si ninguno de los 12 candidatos presidenciales obtiene más del 50% de los votos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 25 de octubre en la mayor potencia económica de América Latina.
Los casi 159 millones de brasileños habilitados para votar también elegirán a 27 gobernadores estatales, miembros de asambleas legislativas estatales, a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y a 54 de los 81 senadores.
LULA PROMETE RESISTENCIA A TRUMP
Mientras Lula vio desplomarse sus índices de aprobación durante su tercer mandato, la promesa de resistir a Estados Unidos le ha dado un impulso. Y aún disfruta de una sólida base de seguidores que atribuyen a sus políticas sociales la mejora de la vida de millones de brasileños.
El mandatario ha hablado de los riesgos de una intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas después de que el gobierno de Trump impusiera altos aranceles a las exportaciones brasileñas, revocara la visa del embajador del país y sancionara a un juez del Supremo Tribunal Federal que presidió la investigación que terminó derivando en la condena de Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.
Lula dijo a periodistas tras votar el domingo que, de ser reelegido, necesitaría “hacer el doble de lo que hemos hecho” y expresó confianza en que ganará en la primera ronda.
Pero el mandatario enfrenta una dura batalla debido a una crisis del costo de vida y a un escándalo de corrupción que involucró al mismo juez que encabezó la investigación contra Bolsonaro.
“Muchos en la campaña de Lula no esperaban una elección tan difícil hace unas semanas, y les queda claro que la elección actual es una batalla dura y que las próximas, sin Lula, podrían serlo aún más”, declaró Carlos Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Insper de Sao Paulo.
BOLSONARO SE APOYA DE TRUMP
Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca, aunque niega que su campaña haya recibido ayuda del gobierno de Estados Unidos.
Ha prometido represión contra grupos criminales y ha insistido en que Brasil necesita cerrar mejores acuerdos con el gobierno de Trump, incluida la economía de minerales raros, solo por detrás de China. Bolsonaro también ha hecho campaña con la promesa de liberar a su padre y devolverlo a la política.
“Brasil necesita un cambio. Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”, dijo a los periodistas en el centro de votación de Rio de Janeiro donde emitió su voto el domingo.
Flávio Bolsonaro enfrenta sus propios desafíos. Ha visto su carrera política empañada por varias acusaciones de corrupción, incluida la de recibir millones de dólares de un banquero desacreditado, presuntamente para producir una película sobre la vida de su padre.
LOS VOTANTES DICEN...
Rosane Wink, de 67 años, una ingeniera jubilada, es una votante conservadora de toda la vida que apoya a Bolsonaro y su promesa de clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.
“Es una especie de terrorismo lo que nos están haciendo”, declaró Wink mientras votaba en Rio de Janeiro. El mes pasado, dijo, un delincuente le apuntó con un arma al estómago, le mordió la mano y le quitó su anillo de bodas.
Maria Ribeiro, una vendedora de teléfonos celulares de 50 años de Brasilia, indicó que votó por Bolsonaro porque quiere libertad para expresar su religión evangélica. Espera que siga los pasos de su padre.
“Voté por su padre, y no me arrepiento”, dijo.
Rosangela Resende da Rocha, de 69 años, que anteriormente era ama de casa, señaló que apoyaba las políticas sociales de Lula por ayudar a los “menos afortunados” y la forma en que se enfrenta a Trump.
“Ese loco quiere venir aquí a comprar nuestro país, para que nuestro país sea como es allá”, apuntó en un centro de votación en Brasilia. “No lo logrará si Lula gana”.
Incluso para quienes están fuera del país, los programas sociales de Lula, incluido su programa insignia de asistencia social Bolsa Familia, llevaron a muchos a seguir apoyándolo.
“Gracias a Dios no necesito (la ayuda de) programas sociales, pero voto por quienes los necesitan: salud, educación, saneamiento básico, vivienda, comida”, sostuvo Catia Oliveira, una brasileña de 61 años que emitió su voto desde Portugal.
HAY TEMORES POR INJERENCIA
Trump ha dejado claras sus opiniones sobre elecciones recientes en América Latina, respaldando a candidatos en Colombia y Honduras. Se ha pronunciado contra la condena del expresidente Bolsonaro y declaró a las pandillas brasileñas como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone y el senador Bolsonaro apoya.
Lula ha advertido repetidamente a Estados Unidos que no se entrometa en las elecciones de Brasil y sus seguidores usaron camisetas el domingo con mensajes que denunciaban el intervencionismo estadounidense.
Maria Lucia Gerson Alo, una maestra portuguesa jubilada, llevaba una camiseta que decía “ni colonia, ni patio trasero, Brasil soberano” mientras votaba en Rio de Janeiro.
“No somos una colonia, ese tiempo se acabó”, indicó Gerson Alo. “Trump debería ocuparse de los problemas de su propio país, nosotros nos ocuparemos de los nuestros”.
El gobierno de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre si busca interferir en la votación.
CONFIANZA EN LAS ELECCIONES
Nunca se ha detectado un fraude significativo desde que Brasil adoptó su sistema de votación electrónica en la década de 1990.
Las autoridades electorales han asegurado que los votos electrónicos son seguros y verificables. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos informó el domingo que “la votación ha transcurrido sin problemas y bajo condiciones de seguridad adecuadas”.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, declaró en una conferencia de prensa que la jornada electoral transcurría mayoritariamente con normalidad, a excepción de las fuertes lluvias y los cortes de electricidad que causaron algunas interrupciones en la votación en el estado sureño de Paraná.
“Estamos a casi tres horas del cierre de la votación y todo avanza con normalidad y con la mayor transparencia posible”, afirmó Nunes Marques y añadió que no existe “ningún indicio concreto de injerencia internacional”.
Los votantes parecían en gran medida confiados en que el sistema de votación del país no puede ser manipulado.
Josemar Lauriano Pereira, un abogado de 46 años en Rio de Janeiro, expresó que la rápida disponibilidad de los resultados ayudó a combatir el fraude y la incertidumbre.
“Cuando los resultados tardan mucho tiempo se crea una apertura para que la gente ponga en duda los resultados, para decir que ha habido un problema”, dijo.
Alex de Almeida Souza, un analista de proyectos sociales de 49 años en Brasilia, se mostró preocupado por la injerencia internacional para influir en la opinión pública, pero afirmó que confía en el sistema electoral brasileño.
“Quien decide es el pueblo”, sostuvo.