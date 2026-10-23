‘Decretazo’ sobre la Modalidad 40 generará ola de amparos, prevén expertos

CDMX.- Especialistas en derecho laboral y líderes sindicales señalaron que el decretazo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está por encima de la ley, ya que elimina un derecho para miles de trabajadores que aspiran a una pensión digna, y rechazaron que se cometan fraudes, por lo que vaticinaron que habrá una ola de amparos ante esta decisión, que califican de inconstitucional, así como protestas. Carlos Mendoza, abogado laboral y especialista en materia de pensiones, expuso que “la primera pregunta que nos debemos de hacer es si el decreto está por encima de la ley, y es obvio que no, por lo que es ilegal y se puede combatir por medio de amparos”.

Dijo que la Modalidad 40, cuyo término correcto es régimen de continuación voluntaria, se contempla en la ley y establece las reglas. “Es un esquema ya muy estudiado por la gente, que dice: ‘yo cotizo tanto tiempo, lo mínimo para generar semanas, y ya los últimos cinco años antes de cumplir 60 años entro a la modalidad para incrementar mi pensión’”. Rechazó que con esta modalidad se cometan fraudes.

“No puede ser un fraude un esquema diseñado en la ley. Lo que están buscando el IMSS y el gobierno es castigar las pensiones de los trabajadores porque es evidente que se les están agotando los recursos en otros temas”. Mendoza expuso que es claro que este decreto será impugnado y se espera una oleada de amparos indirectos por la inconstitucionalidad de la decisión del IMSS, porque alrededor de 60% o 70% de los trabajadores aspiran a la Modalidad 40.

Gerardo Ríos, dirigente del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad, dijo que esta medida afecta a miles en el país que estaban en espera de una jubilación digna, por lo que es necesario que las organizaciones sindicales que no estén atadas al gobierno federal formen un frente nacional contra el decretazo. Consideró ilegal modificar la ley y que trabajadores que han estado ahorrando por años o vendieron parte de su patrimonio para inscribirse en la Modalidad 40 ahora se queden en el aire por una medida arbitraria, por lo que llamó a los sindicatos a salir del letargo y rechazar esta medida.

Dijo que cientos de trabajadores del Monte de Piedad se verán afectados porque buscaban en los próximos meses y años jubilarse con una pensión financiada con sus propios ahorros. ”El acuerdo es regresivo y anticonstitucional porque va en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores”, advirtió Jorge Antonio Loyo Pérez, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Rechazó los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que se trata de un esquema fraudulento que representa una sangría multimillonaria para las finanzas del IMSS y considera además injusto que se cierre la posibilidad de mejorar la pensión de los trabajadores que han cotizado durante 30 años o más. “El tema es que el plan del gobierno que se desprende de ese acuerdo del Consejo Técnico yo creo que es inconstitucional, creo que es regresivo. Se les olvida a los que emitieron ese acuerdo... o están conscientes, pero saben que van a ser pocas las personas que lo impugnen, la progresividad, que está en la Constitución, que está reconocida en una bola de pactos internacionales. Significa que tú puedes mejorar tus derechos, pero no empeorarlos”, advirtió.

Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y académico de la UNAM, indicó que a la 4T se le está complicando el sistema de pensiones y los números ya no le dan, y por ende toma este tipo de decisiones que afectan a los trabajadores formales del país que buscan una pensión más digna. Recordó que 50% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el sector informal y a ellos esta medida no les importa porque no tienen seguridad social.

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