¡Inicia la cuenta regresiva! Afina Ricardo Arjona un concierto inigualable para Saltillo
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El próximo 2 de diciembre, el cantante guatemalteco llegará a la capital coahuilense como parte de una gira internacional que suma más de 120 fechas
Una vez más, Saltillo está en el mapa de los eventos de gran importancia, y es que está más que confirmado que el próximo 2 de diciembre el Estadio Francisco I. Madero será nuevamente el escenario de una estrella internacional con la llegada de Ricardo Arjona.
Fue la tarde-noche del jueves cuando las empresas responsables de traer a Saltillo la gira ‘Lo que el Seco no Dijo’, como Music Vibe, dieron los detalles finales sobre esta presentación, que se hará realidad en unas semanas.
La venta de boletos en esta ocasión será exclusiva por internet, por lo que los interesados deberán ingresar al sitio boletomovil.com para adquirir alguna de las entradas distribuidas en 10 zonas.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA RICARDO ARJONA EN SALTILLO?
De acuerdo con la información oficial, los costos para General de Pie son de mil 253 pesos; General Gradas, mil 378 pesos; Grada Central, mil 628 pesos, y Grada Plata, 2 mil 128 pesos.
Mientras que, si eligen el lugar de Plata, el costo es de 3 mil 753 pesos; en Oro, de 4 mil 378 pesos. Los precios para VIP son de 5 mil 628 pesos; Platino, 6 mil 253 pesos, y Diamante, 7 mil 503 pesos.
El evento forma parte de la gira internacional de Arjona, con la que ha roto sus propios récords al sumar más de 20 fechas con localidades agotadas. Por ello, el artista espera agregar a Saltillo a esta lista, luego de ofrecer más de 120 conciertos a nivel internacional.
Apenas hace unos días, el intérprete de ‘Señora de las Cuatro Décadas’ viajó a la Ciudad de México para regalarle un coche al taxista que inspiró su exitoso tema de los años 90, ‘Historia de Taxi’.
La sorpresa será para los asistentes, quienes serán testigos de uno de los espectáculos más “teatrales”, de acuerdo con los organizadores, debido a la producción que Arjona diseñó para el escenario y el show.