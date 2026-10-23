¡Inicia la cuenta regresiva! Afina Ricardo Arjona un concierto inigualable para Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Inicia la cuenta regresiva! Afina Ricardo Arjona un concierto inigualable para Saltillo
    Música. La producción del cantante promete una experiencia escénica que va más allá de un concierto convencional. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ

El próximo 2 de diciembre, el cantante guatemalteco llegará a la capital coahuilense como parte de una gira internacional que suma más de 120 fechas

Una vez más, Saltillo está en el mapa de los eventos de gran importancia, y es que está más que confirmado que el próximo 2 de diciembre el Estadio Francisco I. Madero será nuevamente el escenario de una estrella internacional con la llegada de Ricardo Arjona.

Fue la tarde-noche del jueves cuando las empresas responsables de traer a Saltillo la gira ‘Lo que el Seco no Dijo’, como Music Vibe, dieron los detalles finales sobre esta presentación, que se hará realidad en unas semanas.

La venta de boletos en esta ocasión será exclusiva por internet, por lo que los interesados deberán ingresar al sitio boletomovil.com para adquirir alguna de las entradas distribuidas en 10 zonas.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA RICARDO ARJONA EN SALTILLO?

De acuerdo con la información oficial, los costos para General de Pie son de mil 253 pesos; General Gradas, mil 378 pesos; Grada Central, mil 628 pesos, y Grada Plata, 2 mil 128 pesos.

Mientras que, si eligen el lugar de Plata, el costo es de 3 mil 753 pesos; en Oro, de 4 mil 378 pesos. Los precios para VIP son de 5 mil 628 pesos; Platino, 6 mil 253 pesos, y Diamante, 7 mil 503 pesos.

El evento forma parte de la gira internacional de Arjona, con la que ha roto sus propios récords al sumar más de 20 fechas con localidades agotadas. Por ello, el artista espera agregar a Saltillo a esta lista, luego de ofrecer más de 120 conciertos a nivel internacional.

Apenas hace unos días, el intérprete de ‘Señora de las Cuatro Décadas’ viajó a la Ciudad de México para regalarle un coche al taxista que inspiró su exitoso tema de los años 90, ‘Historia de Taxi’.

Kristyan Ferrer cuestiona la meritocracia en ‘Contra el huracán’

La sorpresa será para los asistentes, quienes serán testigos de uno de los espectáculos más “teatrales”, de acuerdo con los organizadores, debido a la producción que Arjona diseñó para el escenario y el show.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Ricardo Arjona

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

Sheinbaum, ¿Presidenta o encargada del segundo piso?
Ante el aumento de la inflación que a finales de marzo, el precio de las frutas y verduras aumentó en un 10.75 en comparación del mes de febrero de este mismo año.

¿Qué está provocando la inflación persistente?
México cuenta con controles de vigilancia epidemiológica para monitorear el posible ingreso de patógenos.

¿El virus Shamonda puede llegar a México? Lo que se sabe tras el primer caso en humanos en Francia
Transportar personas en la caja de una camioneta puede costar hasta 2,932 pesos en carreteras federales.

Multarán con 2 mil 932 pesos (25 UMAs) a todas las camionetas que continúen aplicando esta práctica común en México en carreteras federales
La agrupación defendió la importancia de dar voz a los migrantes tras las críticas contra NPR por omitir inicialmente un discurso del periodista Félix Contreras en su presentación musical.

Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: “No censurado”
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
Jackson Chourio, de los Brewers de Milwaukee, y Drew Rasmussen, de los Rays de Tampa Bay, serán dos de las figuras a seguir en la Serie Mundial 2026, donde ambas franquicias buscarán conquistar su primer título de Grandes Ligas.

Serie Mundial 2026: Rays y Brewers buscan su primera corona; horario, abridores y dónde ver
Dos goles en dos partidos más y Kane se convertirá convertirse en el dueño absoluto de una marca reservada para los mejores goleadores de Europa.

Harry Kane es histórico; va por récord de Cristiano Ronaldo en la Champions League