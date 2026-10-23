¡Inicia la cuenta regresiva! Afina Ricardo Arjona un concierto inigualable para Saltillo

Una vez más, Saltillo está en el mapa de los eventos de gran importancia, y es que está más que confirmado que el próximo 2 de diciembre el Estadio Francisco I. Madero será nuevamente el escenario de una estrella internacional con la llegada de Ricardo Arjona.

Fue la tarde-noche del jueves cuando las empresas responsables de traer a Saltillo la gira ‘Lo que el Seco no Dijo’, como Music Vibe, dieron los detalles finales sobre esta presentación, que se hará realidad en unas semanas.

La venta de boletos en esta ocasión será exclusiva por internet, por lo que los interesados deberán ingresar al sitio boletomovil.com para adquirir alguna de las entradas distribuidas en 10 zonas.