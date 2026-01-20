Machado denuncia que no se han liberado a la mayoría de presos

WASHINGTON.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”, esto al asegurar que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela.

A la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, Machado afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre, lo que calificó como una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

“Salgo muy emocionada de estar en esta organización y se lo he dicho al secretario general: si hay alguna ocasión en la historia de las Américas que justifica y pone a prueba la Carta Interamericana y el Sistema Interamericano es la situación de Venezuela. Es hora de actuar”, aseguró la líder venezolana.

Destacó que no es posible hablar de transición con represión, pues son dos circunstancias absolutamente contrarias.

“Hay que luchar por la libertad real y la liberación de los presos políticos. Hay que desmontar la estructura represiva y los centros de tortura”, dijo.

Machado ha insistió en que hay una “opción para que este proceso avance”.

“Más que mirar hacia atrás y lo que fue el 3 de enero (captura de Nicolás Maduro), es mejor avanzar de la forma más rápida posible hacia la democracia, porque se trata de salvar vidas”, declaró.

Al momento la líder opositora, que sostiene que pretende regresar a Venezuela lo antes posible, tiene previsto reunirse este martes en el Capitolio con los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart.

EU “involucraría” a Machado en el futuro de Venezuela

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que podría “involucrar” de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, afirmó.

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus “narcotraficantes y prisioneros”, situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, sostuvo Trump, quien agregó que ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.