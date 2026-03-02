Macron: ‘No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales’

PARÍS- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

“Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales”, aseguró el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán?

Macron anunció un refuerzo de la capacidad nuclear de su país “a la altura del desafío nacional y europeo” ante un mundo que “se endurece”.

El presidente francés advirtió de “una conflagración posible en nuestras fronteras” durante su discurso en la base militar bretona de L’île Longue (oeste) a favor del refuerzo de la disuasión nuclear francesa en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio y la amenaza que supone Rusia para Europa.

Aumento de las ojivas nucleares

Por otra parte, el presidente francés anunció este lunes que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra ya no revelará, así como la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó Macron en un discurso en la base de submarinos nucleares en Bretaña (oeste).

Compartir con sus socios europeos la disuasión nuclear francesa

Macron se mostró este lunes dispuesto a compartir con sus socios europeos la disuasión nuclear que tiene su país, el único miembro de la Unión Europea con el arma atómica, pero aseguró que mantendrá la decisión última de su uso.