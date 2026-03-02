Macron: ‘No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 marzo 2026
    Macron: ‘No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales’
    El presidente francés, Emmanuel Macron, pasa revista a las tropas durante su visita a la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, Francia. EFE/EPA/Yoan Valat

El presidente francés además anunció que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra ya no revelará

PARÍS- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

“Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales”, aseguró el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán?

Macron anunció un refuerzo de la capacidad nuclear de su país “a la altura del desafío nacional y europeo” ante un mundo que “se endurece”.

El presidente francés advirtió de “una conflagración posible en nuestras fronteras” durante su discurso en la base militar bretona de L’île Longue (oeste) a favor del refuerzo de la disuasión nuclear francesa en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio y la amenaza que supone Rusia para Europa.

Aumento de las ojivas nucleares

Por otra parte, el presidente francés anunció este lunes que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra ya no revelará, así como la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó Macron en un discurso en la base de submarinos nucleares en Bretaña (oeste).

Compartir con sus socios europeos la disuasión nuclear francesa

Macron se mostró este lunes dispuesto a compartir con sus socios europeos la disuasión nuclear que tiene su país, el único miembro de la Unión Europea con el arma atómica, pero aseguró que mantendrá la decisión última de su uso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
armas nucleares

Localizaciones


Francia

Personajes


Emmanuel Macron

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia