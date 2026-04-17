Macron y Starmer celebran reapertura de Ormuz y piden seguridad permanente para la navegación

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 17 abril 2026
    Macron y Starmer celebran reapertura de Ormuz y piden seguridad permanente para la navegación
    El primer ministro británico Keir Starmer, izquierda, y el presidente francés Emmanuel Macron copresiden una reunión multinacional virtual en el palacio presidencial de los Elíseos, en París. AP
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Acuerdos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

El primer ministro recibió con cautela el anuncio, pero advirtió que debe convertirse en ‘una propuesta duradera y viable’

PARÍS (AP) — Los líderes de Francia y el Reino Unido recibieron el viernes con beneplácito el anuncio de Irán y Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente en esa ruta petrolera clave, estrangulada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer afirmaron que seguirán planificando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima, que, según Starmer, se desplegará “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Indicaron que los planificadores militares se reunirán en Londres la próxima semana.

TE PUEDE INTERESAR: Funcionarios de la UE llegan a Hungría para mantener conversaciones cruciales

Tras un encuentro de unas 50 naciones y organizaciones internacionales, Macron señaló que “todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes”.

Mientras la reunión estaba en marcha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Exteriores de Irán declararon abierto el estrecho a los buques comerciales. Los precios del petróleo se desplomaron cuando el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para los buques comerciales permanecería “completamente abierto” durante la vigencia de un alto el fuego de 10 días en Líbano.

Trump, en una publicación en redes sociales escrita íntegramente en mayúsculas, dijo que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los barcos y puertos iraníes seguiría vigente “HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ 100% COMPLETA”.

La reunión en París forma parte de los intentos de países marginados de aliviar el impacto de un conflicto que no iniciaron y al que tampoco se han sumado, pero que ha sacudido la economía mundial. Los precios del petróleo se dispararon tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Irán cerró de facto el angosto estrecho por el que suele pasar una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos no forma parte de la planificación de lo que se ha bautizado como la Iniciativa de Libertad de Navegación Marítima del Estrecho de Ormuz, que, según Macron, sería “una misión neutral, totalmente separada de los beligerantes, para escoltar y proteger a los buques mercantes que transitan el Golfo”.

Starmer, que enfrenta problemas políticos en su país, fue recibido por Macron el viernes por la tarde en el patio del Palacio del Elíseo. El canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni también asistieron. Otros, incluidos los primeros ministros de Australia y Canadá, los presidentes de Corea del Sur y Ucrania y representantes de China e India, se sumaron por videoconferencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

Documentos filtrados por Guacamaya exponen que miles de elementos militares fueron identificados con posibles nexos criminales, lo que encendió alertas sobre seguridad nacional.

Infiltrados... Sedena identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales en sexenio de Peña Nieto, según Guacamaya Leaks
El menor de ocho años está desaparecido tras presuntamente haber sufrido junto a sus abuelos el robo del tractocamión en el que viajaban

Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
La Beca ‘Rita Cetina’ informó que comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la incorporación de familias de estudiantes de primaria del 18 de mayo al 31 de julio.

Registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina de primaria, a partir del 18 de mayo entregarán tarjetas
La Pensión del Bienestar ajustará fechas de pago en mayo por cierre de bancos el 1 de mayo; autoridades aseguran que no hay retrasos ni recortes.

Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
Belinda y Los Ángeles Azules presentan “Por ella”, tema oficial rumbo al Mundial 2026 que mezcla cumbia y pop con identidad mexicana.

Ya hay canción del Mundial 2026... Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’

Carlos Flores y Víctor Vizcarra han sido piezas clave en la consolidación de En el Dugout de los Saraperos, el espacio que fortaleció la conexión entre la Nave Verde y su afición.

¿Qué es ‘En el Dugout’? El éxito del proyecto detrás de la nueva conexión entre Saltillo y los Saraperos