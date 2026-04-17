Macron y Starmer celebran reapertura de Ormuz y piden seguridad permanente para la navegación

PARÍS (AP) — Los líderes de Francia y el Reino Unido recibieron el viernes con beneplácito el anuncio de Irán y Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente en esa ruta petrolera clave, estrangulada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer afirmaron que seguirán planificando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima, que, según Starmer, se desplegará “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Indicaron que los planificadores militares se reunirán en Londres la próxima semana.

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Tras un encuentro de unas 50 naciones y organizaciones internacionales, Macron señaló que “todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes”.

Mientras la reunión estaba en marcha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Exteriores de Irán declararon abierto el estrecho a los buques comerciales. Los precios del petróleo se desplomaron cuando el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para los buques comerciales permanecería “completamente abierto” durante la vigencia de un alto el fuego de 10 días en Líbano.

Trump, en una publicación en redes sociales escrita íntegramente en mayúsculas, dijo que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los barcos y puertos iraníes seguiría vigente “HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ 100% COMPLETA”.

La reunión en París forma parte de los intentos de países marginados de aliviar el impacto de un conflicto que no iniciaron y al que tampoco se han sumado, pero que ha sacudido la economía mundial. Los precios del petróleo se dispararon tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Irán cerró de facto el angosto estrecho por el que suele pasar una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos no forma parte de la planificación de lo que se ha bautizado como la Iniciativa de Libertad de Navegación Marítima del Estrecho de Ormuz, que, según Macron, sería “una misión neutral, totalmente separada de los beligerantes, para escoltar y proteger a los buques mercantes que transitan el Golfo”.

Starmer, que enfrenta problemas políticos en su país, fue recibido por Macron el viernes por la tarde en el patio del Palacio del Elíseo. El canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni también asistieron. Otros, incluidos los primeros ministros de Australia y Canadá, los presidentes de Corea del Sur y Ucrania y representantes de China e India, se sumaron por videoconferencia.