Funcionarios de la UE llegan a Hungría para mantener conversaciones cruciales

En declaraciones al medio progubernamental Patrióta, Orbán describió las elecciones del domingo como una “montaña rusa de emociones” después de que el partido de la oposición Tisza obtuviera una victoria aplastante, poniendo fin a sus 16 años en el poder.

Funcionarios de la UE han llegado a Budapest para mantener conversaciones cruciales destinadas a redefinir la tensa relación del bloque con Hungría , semanas antes de que el nuevo gobierno asuma el cargo, mientras que el primer ministro saliente del país, Viktor Orbán, admitió que “una era política ha terminado” y sugirió que continuaría como líder de su partido en su primera entrevista desde las elecciones.

El partido de Péter Magyar obtuvo una supermayoría, lo que le otorga el poder de enmendar la constitución y potencialmente revertir pilares clave de la incursión de Orbán en la “democracia iliberal”.

La magnitud de la derrota ha suscitado interrogantes sobre el futuro de Orbán, cuya dilatada carrera política se ha caracterizado desde 2010 por sus esfuerzos por erosionar progresivamente los controles y equilibrios que limitaban el poder de su gobierno: reescribiendo las leyes electorales en su propio beneficio, maniobrando para poner a sus leales al control de aproximadamente el 80% de los medios de comunicación húngaros y reformando el poder judicial del país.

En declaraciones realizadas el jueves por la noche, Orbán afirmó que los resultados habían puesto de manifiesto la necesidad de una «renovación completa» de su partido populista de derecha, Fidesz.

Al preguntársele quién era el responsable de la derrota, Orbán respondió que no tenía a quién culpar sino a sí mismo. «Pues bien, como presidente del partido... debo asumir el 100% de esta responsabilidad», declaró.

Añadió que Fidesz votará sobre la nueva directiva en junio. «No seré yo quien decida qué debo hacer», dijo.

«Si me dicen que debo sacar al equipo al campo, entonces los llevaré al próximo partido».

Sus declaraciones se produjeron horas antes de la llegada prevista de una delegación de la UE a Budapest, en lo que se considera un punto de inflexión crucial para ambas partes.

Para el bloque, la visita representa una oportunidad para dejar atrás el turbulento mandato de Orbán y persuadir a Hungría de que levante su veto a un préstamo de 90.000 millones de euros (78.000 millones de libras) a Ucrania.

Mientras tanto, Hungría se esfuerza por desbloquear unos 17.000 millones de euros de fondos de la UE congelados.

Las negociaciones se ven ensombrecidas por la falta de tiempo. «El tiempo apremia en varios temas», declaró el jueves a la prensa Paula Pinho, portavoz principal de la Comisión Europea, al explicar el motivo del viaje de los funcionarios a Budapest antes de que Magyar asuma el cargo a principios de mayo.

«Obviamente, a Hungría y a la UE les conviene avanzar cuanto antes... y no perder tiempo».

Los fondos congelados incluyen casi 17.000 millones de euros del presupuesto de la UE —de los cuales 10.000 millones caducarán a finales de agosto— que exigen a Hungría el cumplimiento de condiciones como controles anticorrupción, el derecho de asilo y la libertad académica.

También podrían ofrecerse más de 16.000 millones de euros en préstamos de defensa a bajo interés.

El gobierno de Orbán anunció que el líder depuesto no asistiría a su última cumbre de la UE la próxima semana, evitando así un posible enfrentamiento entre los funcionarios de la UE por su continuo veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

Durante las conversaciones del viernes, Magyar y Tisza probablemente se verían obligados a debatir entre las promesas de campaña, las exigencias de la UE y las limitaciones institucionales creadas por los 16 años de Fidesz en el poder, según Péter Krekó, director del centro de estudios Political Capital, con sede en Budapest.

«Tisza tiene que desatar este nudo gordiano de alguna manera, lo cual no será necesariamente fácil», afirmó.

Desde que llegaron al poder en 2010, Orbán y su partido han llenado el Estado húngaro, los medios de comunicación y el poder judicial de personas leales, y aún no está claro cómo reaccionarán a los cambios introducidos por un gobierno liderado por Tisza.

Aun así, existía una gran voluntad tanto en la UE como en Tisza para encontrar soluciones, afirmó Krekó. «Los fondos de la UE serán imprescindibles para que Tisza pueda cumplir al menos algunas de sus promesas», declaró, si bien la UE era consciente de que la alternativa podría suponer el regreso a la relación «obstructiva y destructiva» que mantenía con Orbán.

«Creo que existe la voluntad política para que el nuevo gobierno cumpla sus promesas y Orbán no vuelva al poder».

En los días posteriores a las elecciones del domingo, Magyar ha intentado reforzar su mensaje de “cambio de régimen” con una serie de acciones y declaraciones que dejan clara su intención de romper con el pasado reciente de Hungría.

Ha exigido la dimisión de los dos tribunales superiores del país, la oficina de auditoría y las autoridades de competencia y medios de comunicación, así como del fiscal general y del presidente de Hungría, a quienes ha calificado de “títeres” del antiguo régimen.

En una entrevista concedida el miércoles a medios de comunicación estatales, prometió suspender su cobertura informativa, acusándolos de difundir miedo, mentiras y propaganda propia de Corea del Norte y la Alemania nazi.

Al día siguiente, anunció en las redes sociales que no se trasladaría a la oficina de Orbán en el histórico Barrio del Castillo, que se alza imponente sobre Budapest y domina el río Danubio, sino que se instalaría en un edificio ministerial cerca del parlamento húngaro.

También reiteró su promesa de campaña de imponer límites de mandato a los primeros ministros, una medida que podría impedir que Orbán volviera al poder, al tiempo que se comprometió a perseguir a aquellos que habían “saqueado, robado, traicionado, endeudado y arruinado” el país.

El jueves, Orbán declaró sentirse lleno de “dolor y vacío” al conocerse los resultados de las elecciones. “Incluso yo creía que íbamos a ganar. Éramos muchísimos en todas partes”.

Sin embargo, recalcó que el partido seguía contando con una amplia base de votantes, habiendo obtenido casi 2,4 millones de votos en un país de 9,5 millones de habitantes. «No actuemos como si todo el país hubiera rechazado a nuestro gobierno», declaró Orbán.