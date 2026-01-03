Maduro decretó ‘estado de conmoción exterior’ tras bombardeos y sobrevuelo de aeronaves de EU en Caracas

/ 3 enero 2026
    Maduro decretó ‘estado de conmoción exterior’ tras bombardeos y sobrevuelo de aeronaves de EU en Caracas
    Tras explosiones y sobrevuelo de aeronaves en Caracas y estados vecinos, Nicolás Maduro activó el estado de conmoción exterior para responder a la operación militar iniciada por Estados Unidos y al impacto en instalaciones estratégicas del país. VANGUARDIA

El gobierno de Venezuela decretó estado de conmoción exterior luego de los bombardeos reportados en Caracas y regiones cercana

Casi una hora después de registrarse explosiones y el sobrevuelo de aviones y helicópteros en distintas zonas militares de Caracas y estados vecinos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado de conmoción exterior, una figura contemplada en la Constitución venezolana para escenarios de amenaza severa contra la nación.

TRAS EXPLOSIONES PROVOCADAS POR ESTADOS UNIDOS, VENEZUELA ACTIVA DECRETO

Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado se reportaron detonaciones en la capital venezolana y otras regiones del país, así como la circulación de aeronaves militares. De acuerdo con los reportes ciudadanos y periodísticos difundidos, los bombardeos habrían alcanzado instalaciones militares en Caracas y por lo menos tres estados cercanos: Aragua, Miranda y La Guaira.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Posteriormente, el gobierno venezolano explicó que la medida excepcional fue adoptada ante la operación militar iniciada por Estados Unidos. El decreto de conmoción exterior, previsto en el artículo 337 de la Constitución, faculta al Ejecutivo a restringir temporalmente ciertas garantías constitucionales para responder a situaciones que afecten gravemente la seguridad del Estado y de la población.

El texto constitucional establece que en estos casos pueden limitarse derechos, excepto los relacionados con la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el debido proceso, el derecho a la información y otros derechos humanos considerados intangibles.

GOBIERNO DE VENEZUELA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN Y DENUNCIA ‘ATAQUE IMPERIALISTA’

En su primera reacción oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que calificó la operación como una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y afirmó que el objetivo del ataque sería apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, incluidos petróleo y minerales.

El documento, leído en cadena nacional, indicó también que el presidente Maduro activó planes de defensa nacional e hizo un llamado a la población para sumarse a esas acciones. Estas declaraciones fueron emitidas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la captura del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró que el país enfrenta una “embestida imperial” y afirmó que las fuerzas armadas buscarán repeler a los “invasores”. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó a la calma e instó a la población a no caer en el desespero ni facilitar acciones al adversario.

IMPACTO EN INSTALACIONES MILITARES Y PRESENCIA DE FUERZAS ARMADAS

Las autoridades venezolanas confirmaron que instalaciones civiles y militares de la capital y de al menos tres estados fueron alcanzadas por los ataques. Entre los puntos afectados se encuentra Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas y sede del Ministerio de la Defensa, desde donde se observaron columnas de humo tras las explosiones.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron los efectos de los bombardeos y la presencia de humo en diversos sectores de la ciudad, mientras que se desplegaron contingentes militares en las principales urbes del país, como parte del protocolo derivado del estado de conmoción.

TE PUEDE INTERESAR: México condena ataque de Estados Unidos a Venezuela; Sheinbaum cita artículo 2 de la ONU

ESCENARIO POSTERIOR A LOS BOMBARDEOS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA VENEZUELA

De acuerdo con los reportes periodísticos y locales, las explosiones cesaron horas después, aunque permanecen activos los dispositivos de seguridad y la movilización de fuerzas armadas en distintos puntos del territorio venezolano.

El decreto de conmoción exterior entró en vigor en medio de un clima de tensión nacional, mientras se esperan nuevas declaraciones oficiales tras la confirmación por parte del gobierno estadounidense de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su traslado fuera de Venezuela.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas mantienen su énfasis en la defensa de la soberanía nacional y en la aplicación de medidas excepcionales contempladas en la legislación para responder a la situación.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

