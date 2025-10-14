Maldivas se convierte en el primer país del mundo en eliminar VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Maldivas se convierte en el primer país del mundo en eliminar VIH, sífilis y hepatitis B de madre a hijo
    Maldivas es el primero en mundo en recibir la certificación de la OMS por eliminar la transmisión maternoinfantil de VIH, sífilis y hepatitis B. Foto: EFE

Este país es el primero en mundo en recibir la certificación de la OMS por eliminar la transmisión maternoinfantil de VIH, sífilis y hepatitis B, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

NUEVA DELHI- El reconocimiento, otorgado tras verificar el cumplimiento de los criterios internacionales de la OMS, confirma que el país ha prevenido con éxito la transmisión de estas enfermedades de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, marcando un hito histórico en salud pública.

La certificación por la triple eliminación es un momento de inmenso orgullo nacional para Maldivas porque refleja nuestra inversión histórica en la salud materna e infantil, la dedicación de nuestro personal sanitario y el éxito de nuestro compromiso de no dejar a ninguna madre ni niño atrás”, afirmó el ministro de Salud maldivo, Abdulla Nazim Ibrahim.

TE PUEDE INTERESAR: Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria padece un trastorno mental

Esta Triple Eliminación de la Transmisión Madre-Hijo (ETMIH) refleja que la transmisión de estas tres infecciones está reducida a niveles tan bajos que prácticamente ningún bebé nace con ellas, gracias a la detección prenatal, el tratamiento oportuno de las madres y la vacunación al nacer.

Hasta ahora, varios países habían logrado eliminar la transmisión maternoinfantil de una o dos de estas infecciones, como el VIH o la sífilis, pero Maldivas es el primero en conseguir la eliminación simultánea de las tres, incluido el virus de la hepatitis B, que presenta mayores desafíos de prevención.

En 2019, Maldivas recibió la certificación por la eliminación de la transmisión de madre a hijo de VIH y sífilis. Desde entonces, el país amplió sus esfuerzos para incluir la hepatitis B e implementó estrategias integrales como el cribado universal durante el embarazo o el seguimiento postnatal, según informó UNICEF.

Todo niño tiene derecho a nacer libre de infecciones y a crecer sano y fuerte. Este logro histórico demuestra lo que puede alcanzarse mediante un liderazgo sostenido, alianzas sólidas y un compromiso con la equidad y la calidad de la atención”, destacó el representante de UNICEF en Maldivas, Edward Addai.

$!El logro de Maldivas, que mantiene la tasa de transmisión por debajo del 2 % según datos de la OMS.
El logro de Maldivas, que mantiene la tasa de transmisión por debajo del 2 % según datos de la OMS. Foto: EFE

El logro de Maldivas, que mantiene la tasa de transmisión por debajo del 2 % según datos de la OMS, se produce en un momento clave para el movimiento global de eliminación de la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis y hepatitis B.

La OMS, UNICEF, ONUSIDA y sus socios lideran el objetivo mundial de triple eliminación para 2030, que busca garantizar que todos los países puedan prevenir nuevas infecciones y ofrecer un comienzo saludable para cada recién nacido.

UNICEF instó a los países de la región a aprovechar este impulso y trabajar colectivamente para alcanzar la meta de 2030, que pretende garantizar que ningún niño nazca afectado por VIH, sífilis o hepatitis B.

Temas


Hepatitis
VIH

Organizaciones


OMS
Unicef

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida