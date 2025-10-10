Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria padece un trastorno mental

Internacional
/ 10 octubre 2025
    Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria padece un trastorno mental
    Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. Hoy se que celebra el Día de la Salud Mental se eestima que cerca de 67 millones de personas con este tipo de trastornos viven en contextos de conflicto. Foto: EFE/Salvatore Di Nolfi

COMPARTIR

TEMAS


Salud Mental

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Tedros Adhanom Ghebreyesus

Organizaciones


OMS

Hoy se que celebra el Día de la Salud Mental la OMS estima que cerca de 67 millones de personas con este tipo de trastornos viven en contextos de conflicto, desastre o desplazamiento

GINEBRA- Una de cada cinco personas en situaciones de emergencia humanitaria, tales como conflictos o catástrofes, vive con un trastorno mental, pero el apoyo a estas condiciones se sigue viendo a menudo como algo “opcional”, lamentó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial de la Salud Mental.

En total unos 67 millones de personas con trastornos mentales viven en contextos de conflicto, desastre o desplazamiento, y en palabras del oficial técnico de la OMS para salud mental, Fahmy Hanna, “la condición más común en una emergencia no es una herida física, sino el duelo”.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva UAdeC el conversatorio ‘Check In Mental: ¿Cómo estás de verdad?’ a la Unidad Norte

“Un hueso roto puede sanar en semanas, una casa destruida puede reconstruirse en meses, pero los efectos mentales, si se ignoran, pueden durar toda la vida”, recalcó en rueda de prensa.

Hanna subrayó que pese a la falta de atención que todavía se advierte en algunos contextos, hay en general una mayor concienciación, y si en 2019 menos de la mitad de las emergencias contaban con mecanismos de coordinación en salud mental y apoyo psicosocial, ahora este porcentaje supera el 70 %.

“Los trabajadores de salud mental suelen ser los primeros en escuchar y los últimos en marcharse. Como otros profesionales en primera línea, necesitan protección, supervisión de apoyo y tiempo para el autocuidado”, afirmó.

Temas


Salud Mental

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Tedros Adhanom Ghebreyesus

Organizaciones


OMS

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?