Manifestantes en Kenia piden que se declare una crisis nacional por violencia de género

Organizaciones de derechos de las mujeres han instado al gobierno a declarar una crisis nacional. La campaña se ha intensificado tras la reciente muerte de una cantante local a la que alguien roció con gasolina y después prendió fuego.

Cientos de mujeres salieron el lunes a las calles de la capital de Kenia y exigieron que el gobierno investigue con urgencia el aumento de los casos de violencia de género y feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres.

Las mujeres recorrieron las calles de Nairobi escoltadas por la policía, portando un ataúd y pancartas con mensajes como “Dejen de matar a las mujeres”. También buscaron crear conciencia sobre reportes de un reciente aumento de las desapariciones de niños. La ministra de Género, Hannah Wendot, pidió la semana pasada investigaciones rápidas sobre las desapariciones.

Ruby Abura, una de las manifestantes, relató que su amante la apuñaló y que su madre fue asesinada. “Mi mamá es solo un ejemplo. Muchas mujeres han sido asesinadas y nadie está haciendo nada. No vemos a nuestras líderes mujeres actuando al respecto, y no está bien”, dijo.

La policía informó que había formado una unidad especializada de investigación, que reúne a analistas de inteligencia criminal, expertos forenses, investigadores de homicidios y otros especialistas. La policía indicó que la mayoría de los casos de violencia de género están vinculados a disputas domésticas, violencia de pareja, delitos sexuales, agresiones y conflictos familiares no resueltos.

Según la Federación de Abogadas de Kenia, la organización recibe alrededor de 70 casos de violencia de género cada semana en sus tres oficinas en Nairobi, la ciudad portuaria de Mombasa y la ciudad ribereña de Kisumu.

Grupos de presión emitieron el 21 de mayo un ultimátum de 40 días al gobierno para que declare una crisis nacional o enfrente protestas en todo el país. Sin embargo, decidieron comenzar las protestas antes.