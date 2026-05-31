Israel captura un castillo estratégico en Líbano en su incursión más profunda en 26 años

BEIRUT.- Las tropas israelíes capturaron una montaña estratégica coronada por un castillo construido por los cruzados en el sur de Líbano, en su incursión más profunda en el país en más de un cuarto de siglo, dijo el ejército el domingo.

La toma del castillo de Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, se produjo tras días de ataques aéreos e intensos combates en aldeas cercanas, donde las tropas israelíes se enfrentaron a miembros de Hezbollah en la escarpada zona.

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Su captura supone un importante avance en la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah, que comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaron a su principal respaldo, Irán.

Desde entonces, Israel ha emprendido una invasión terrestre en la que ha capturado decenas de aldeas y pueblos libaneses cerca de la frontera. Hezbollah, por su parte, ha lanzado miles de misiles y drones contra soldados israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel.

El avance israelí se produjo a pesar de un alto el fuego teórico que está en vigor desde el 17 de abril.Una fortaleza histórica y estratégica

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó fotografías en X en las que se veía a tropas israelíes caminando fuera del castillo, y el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió en X que habían izado una bandera israelí sobre el castillo. Las tropas israelíes tomaron el lugar en 1982 y lo controlaron hasta que se retiraron de Líbano en 2000.

“Veintiséis años después de la retirada de la zona de seguridad en Líbano, la bandera israelí ha vuelto a ondear en las cumbres que dominan las ciudades de Galilea”, dijo Katz el domingo en una ceremonia conmemorativa de los soldados israelíes muertos en su anterior ocupación del sur de Líbano.

Katz dijo que Israel tiene la intención de mantener el castillo mientras sus tropas trabajan para destruir miles de viviendas más que, según él, fueron utilizadas por Hezbollah y otra infraestructura militar en el sur de Líbano.

La fortaleza de Beaufort, encaramada en lo alto de las ondulantes colinas verdes de Líbano y con vistas al río Litani, ha sido un activo militar estratégico durante siglos.v