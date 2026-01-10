Manifestantes iraníes denuncian la brutal respuesta policial ante los ataques del régimen

Los manifestantes han seguido saliendo a las calles de Irán, desafiando la creciente represión de las autoridades contra el creciente movimiento de protesta.

El bloqueo de internet impuesto por las autoridades el jueves ha aislado en gran medida a los manifestantes del resto del mundo, pero videos que se filtraron poco a poco desde el país mostraron a miles de personas manifestándose en Teherán durante la noche y la mañana del sábado. Coreaban: “¡Muerte a Jamenei!”, en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y “¡Viva el sha!”.

Multitudes de manifestantes marcharon por las calles de Mashhad mientras ardían fogatas a su alrededor, una muestra de desafío en la ciudad natal de Jamenei, quien ha condenado a los manifestantes como “vándalos” y ha culpado a Estados Unidos de avivar las llamas de la disidencia.

Donald Trump ha amenazado repetidamente con intervenir si las autoridades iraníes matan a manifestantes, lo que le ha valido airadas reprimendas de Teherán. El viernes, declaró que las autoridades iraníes estaban “en serios problemas”, y añadió: “Será mejor que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”.

Dichas autoridades advirtieron a la población que no participara en las protestas del sábado. El fiscal general del país, Mohammad Mahvadi Azad, declaró que cualquiera que lo hiciera sería considerado un “enemigo de Dios”, cargo que conlleva la pena de muerte. La televisión estatal aclaró posteriormente que cualquiera que incluso ayudara a los manifestantes podría enfrentar el cargo.

A pesar de la represión, se planearon más protestas para el fin de semana. Reza Pahlavi, hijo exiliado del ex sha de Irán, convocó a los manifestantes a tomar las calles el sábado y el domingo para tomar el control de sus ciudades. Pahlavi, quien se ha convertido en una figura cada vez más popular en la actual ronda de protestas, pidió a la gente que izara la bandera del “león y el sol” anterior a 1979, utilizada durante el gobierno de su padre.

«Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a la calle. El objetivo es prepararnos para tomar los centros urbanos y mantenerlos», dijo, prometiendo que pronto regresaría a Irán.

El continuo bloqueo del acceso a internet y de las líneas móviles dificulta que los medios internacionales calculen el tamaño de las manifestaciones, las más grandes en Irán en los últimos años, que plantean un serio desafío al gobierno.

Pero los pocos videos que salieron del país, así como los activistas que lograron evadir el apagón a través del sistema satelital Starlink, hablaban de manifestantes enojados y una respuesta policial de mano dura.

“Estamos defendiendo una revolución, pero necesitamos ayuda. Hay francotiradores apostados detrás de la zona de Tajrish Arg [un barrio adinerado de Teherán]”, declaró un manifestante en Teherán a The Guardian mediante mensajes de texto esporádicos enviados a través de Starlink. El manifestante afirmó que muchas personas habían recibido disparos en toda la ciudad y añadió: “Vimos cientos de cadáveres”.

No pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los manifestantes y los activistas de derechos humanos también dijeron que es difícil verificar las violaciones de derechos humanos denunciadas.

Sin embargo, otro activista en Teherán dijo a The Guardian que habían presenciado a las fuerzas de seguridad disparando munición real contra los manifestantes y vieron un número “muy alto” de muertos, mientras que activistas de derechos humanos dijeron que las denuncias de brutalidad policial eran consistentes con el testimonio que habían recibido.

La agencia de noticias estadounidense Human Rights Activist informó que al menos 72 personas murieron en la violencia en torno a las protestas y que más de 2300 fueron detenidas. Organizaciones de derechos humanos y las autoridades iraníes también han documentado bajas entre las fuerzas de seguridad, que estas últimas atribuyen a saboteadores con apoyo extranjero.

La premio Nobel de la paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una “masacre al amparo de un apagón generalizado de las comunicaciones”, y dijo que ya había recibido informes de cientos de personas que estaban siendo tratadas por lesiones oculares en un solo hospital de Teherán.

Los manifestantes salieron a las calles el 28 de diciembre por el deterioro de la economía, pero rápidamente comenzaron a corear consignas antigubernamentales y a exigir reformas políticas.

Aunque Irán ha experimentado protestas masivas anteriormente, los analistas han dicho que el ataque al régimen durante la guerra de 12 días con Israel y la pérdida de fuerzas respaldadas por Irán en toda la región lo han hecho más vulnerable.

Las autoridades iraníes se han vuelto cada vez más confrontativas en su retórica hacia los manifestantes, presentándolos como infiltrados y respaldados por saboteadores israelíes o estadounidenses. El ejército iraní prometió en un comunicado el sábado frustrar las conspiraciones del enemigo, advirtiendo que socavar la seguridad del país era una línea roja.

La televisión estatal intentó proyectar un aire de normalidad mientras continuaban las protestas, describiéndolas como pequeñas aberraciones en un país por lo demás pacífico. Un presentador de la televisión estatal advirtió a los manifestantes que no salieran y pidió a los padres que impidieran que sus hijos se manifestaran. “Si algo sucede, si alguien resulta herido, si se dispara una bala y les pasa algo, no se quejen”, dijeron.

La comunidad internacional se ha unido a los manifestantes, y los estados de la UE y Estados Unidos han publicado mensajes de apoyo. «Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán», declaró Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en X el sábado.

Las autoridades iraníes han intentado una estrategia de incentivos, distinguiendo entre los llamados manifestantes “legítimos” que expresan sus quejas económicas y los “alborotadores” respaldados por potencias extranjeras que intentan desestabilizar Irán. El gobierno ha declarado que está dialogando con los primeros, pero organizaciones de derechos humanos han descrito un aumento de la violencia generalizada contra los manifestantes a manos de agentes de seguridad.

Un video verificado por un grupo iraní de derechos humanos mostró a familiares angustiados revisando una pila de cadáveres en el hospital Ghadir de Teherán el jueves. El grupo de derechos humanos afirmó que los cadáveres pertenecían a manifestantes asesinados por las autoridades.

La agencia de noticias Fars, cercana a los servicios de seguridad iraníes, difundió un video de lo que parecían ser confesiones forzadas de manifestantes. Activistas de derechos humanos advirtieron que las confesiones forzadas, si bien constituyen en sí mismas una violación de los derechos humanos, se utilizan a menudo como prueba para ejecuciones en Irán.

El continuo apagón de internet dificultó documentar tanto el ímpetu de las protestas como las violaciones cometidas contra los manifestantes, y los activistas buscaron soluciones alternativas. Imploraron a los medios que siguieran cubriendo la situación en Irán, al tiempo que describían el agravamiento de la brutalidad.

“Por favor, asegúrense de dejar claro que están matando gente con munición real”, dijo un activista iraní.