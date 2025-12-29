¿Declaró Irán la guerra a Estados Unidos? Esto es lo que dijo el presidente iraní

Irán no ha emitido una declaración formal de guerra contra Estados Unidos. En cambio, su presidente empleó un lenguaje deliberadamente confrontativo para describir lo que Teherán considera una lucha continua y multifacética con Washington y sus aliados.

En una entrevista publicada por medios estatales iraníes, y reportada por Barron’s, el presidente Masoud Pezeshkian declaró: “En mi opinión, estamos en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país”. Estas palabras han generado titulares, pero no constituyen una declaración de guerra legal ni militar según las normas internacionales.

Pezeshkian enmarcó el conflicto como algo mucho más amplio que el combate directo y argumentó que esto hace que la confrontación actual sea muy diferente a la guerra entre Irán e Irak de 1980-88, incluso si carece de un campo de batalla convencional.

“Esta guerra es peor que la que Irak lanzó contra nosotros. Si la analizamos con más detalle, es mucho más compleja y difícil”.