¿Declaró Irán la guerra a Estados Unidos? Esto es lo que dijo el presidente iraní

Internacional
/ 29 diciembre 2025
    Pezeshkian enmarcó el conflicto como algo mucho más amplio que el combate directo. AP

El presidente Masoud Pezeshkian declaró: “En mi opinión, estamos en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país”

Irán no ha emitido una declaración formal de guerra contra Estados Unidos. En cambio, su presidente empleó un lenguaje deliberadamente confrontativo para describir lo que Teherán considera una lucha continua y multifacética con Washington y sus aliados.

En una entrevista publicada por medios estatales iraníes, y reportada por Barron’s, el presidente Masoud Pezeshkian declaró: “En mi opinión, estamos en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país”. Estas palabras han generado titulares, pero no constituyen una declaración de guerra legal ni militar según las normas internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Pezeshkian enmarcó el conflicto como algo mucho más amplio que el combate directo y argumentó que esto hace que la confrontación actual sea muy diferente a la guerra entre Irán e Irak de 1980-88, incluso si carece de un campo de batalla convencional.

“Esta guerra es peor que la que Irak lanzó contra nosotros. Si la analizamos con más detalle, es mucho más compleja y difícil”.

¿Se está preparando Irán para una guerra contra Occidente?

Notablemente, en sus declaraciones no se anunció ninguna nueva acción militar contra Estados Unidos ni sus fuerzas. Los líderes iraníes, hasta donde sabemos, no se han movilizado para la guerra, ni han cortado los canales diplomáticos ni han emitido ultimátums, todo lo cual normalmente acompañaría una declaración formal.

Los comentarios, por supuesto, llegan en un momento delicado. Irán sigue sujeto a sanciones de la ONU vinculadas a su programa nuclear, mientras que funcionarios israelíes y estadounidenses afirman que Teherán está reconstruyendo las defensas aéreas y la capacidad de misiles dañadas durante el breve pero intenso conflicto de junio con Israel. Dichos combates incluyeron ataques israelíes respaldados por la fuerza aérea estadounidense, lo que incrementó significativamente las tensiones.

Al mismo tiempo, Teherán parece dispuesto a aumentar su influencia sobre Hamás, un hecho que preocupa a Israel mientras continúan las frágiles negociaciones en Gaza. También se espera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presione a Donald Trump sobre los posibles próximos pasos contra Irán.

En resumen, Irán ciertamente está intensificando su retórica para indicar resistencia y disuasión, pero no ha declarado la guerra a Estados Unidos.

Guerras
A20
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

