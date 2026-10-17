Manifestantes protestan en Francia por el alza del costo de vida sumándose a reclamos de estudiantes

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    Manifestantes protestan en Francia por el alza del costo de vida sumándose a reclamos de estudiantes
    Estudiantes corean consignas durante una protesta por la falta de financiamiento de la escuela pública, en Rennes, Francia, el 13 de octubre de 2026. El cartel pone "Resistir para existir". AP

Además, un sector de la población pidió que se reactivara el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ y se han unidos a las movilizaciones los sindicatos laborales y Greta Thunberg

En toda Francia había convocadas el sábado manifestaciones contra el aumento del costo de la vida, que se suman a las quejas de estudiantes de secundaria sobre las condiciones educativas tras más de tres semanas de paros escolares.

La movilización del sábado se produce tras llamados en redes sociales para reactivar el movimiento de los “chalecos amarillos”, que surgió en 2018 contra la injusticia social. Grupos estudiantiles que protestan desde mediados de septiembre han instado a sus simpatizantes a sumarse.

Opinión: Francia ya no controla su destino

La CGT, uno de los principales sindicatos de Francia, también respalda las protestas y reclama “salarios y pensiones más altos, precios más bajos y la protección de los servicios públicos que cubran las necesidades de la población”.

El presidente del país, Emmanuel Macron, pidió el viernes calma y respeto a las personas y la propiedad privada, mientras las autoridades advertían sobre posibles actos violentos.

“Existe un derecho constitucional a protestar y a expresarse, y siempre he estado vigilante y atento para que ese derecho se respete plenamente”, declaró Macron el viernes en Bruselas. “Pero este derecho conlleva la necesidad de respetar. Respeto hacia las personas, respeto a la propiedad y, por lo tanto, un compromiso de no insultar ni destruir”.

Macron calificó de “inaceptable” la posible asistencia de personas con el objetivo “único de causar daños y generar disturbios”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que se esperaban cientos de acciones de protesta y más de 80 marchas en todo el país, incluyendo concentraciones espontáneas, manifestaciones callejeras y cortes de carreteras.

En París, está previsto que una marcha comience a primera hora de la tarde en la Plaza de la República, al noreste del centro de la ciudad.

La policía prohibió otras concentraciones propuestas en el centro de París. Muchas estaciones del Metro estaban cerradas a petición de las autoridades, incluidas las de los alrededores de los Campos Elíseos y del palacio presidencial, el Parlamento y oficinas gubernamentales.

En las últimas semanas, en Francia se han registrado miles de detenciones, cientos de heridos e incendios en escuelas, a medida que el inicio del nuevo curso escolar derivó en protestas estudiantiles a nivel nacional que están influyendo en la campaña de las elecciones presidenciales y atrayendo atención internacional.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia

Entre los manifestantes, algunas lesiones especialmente espantosas sufridas por adolescentes han sido atribuidas a armas policiales de control de disturbios. Nuñez suspendió el uso de un tipo de granada aturdidora policial contra los jóvenes manifestantes después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano.

La activista por el clima y la justicia social Greta Thunberg se unió a estudiantes en una escuela secundaria del suburbio parisino de Saint-Denis el martes.

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