Marchan miles en Belfast para condenar ola de ataques antinmigrantes

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    Marchan miles en Belfast para condenar ola de ataques antinmigrantes
    Personas se congregan durante una protesta contra el racismo frente al Ayuntamiento de Belfast, Irlanda del Norte, motivada por los disturbios registrados tras el ataque con cuchillo a un hombre, el sábado 13 de junio de 2026. AP

Alborotadores antiinmigrantes incendiaron viviendas y vehículos a principios de semana

LONDRES.- La manifestación antirracista con miles de personas en Belfast, se produjo después de noches de violencia incendiaria en partes de Irlanda del Norte, tras el arresto de un hombre de 30 años originario de Sudán, acusado de intento de asesinato en un apuñalamiento que dejó a un hombre parcialmente ciego.

Las protestas se tornaron violentas cuando grupos de hombres enmascarados prendieron fuego a varias viviendas que creían que albergaban a inmigrantes, incendiaron un autobús y arrojaron ladrillos, botellas y bombas incendiarias a la policía. Más de dos docenas de personas quedaron sin hogar y 12 agentes resultaron heridos en lo que las autoridades calificaron de “matonismo”.

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“Basta con que una persona que no sea blanca y de aquí cometa un delito para que se reavive ese fuego del racismo”, dijo Elaine Crory a la multitud reunida frente al Ayuntamiento de Belfast.

$!Incendio de un autobus como parte de las agresiones en Belfast.
Incendio de un autobus como parte de las agresiones en Belfast. AP

Manifestantes pacíficos portaban carteles que decían: “El problema es la maldad y la violencia, no la raza”, “Tu racismo no es patriotismo” y “Protejan a las personas, no los prejuicios”.

Los recién casados Cara Bell y Matthew Richardson comentaron que fue una feliz coincidencia salir de casarse en el Ayuntamiento y sumarse a la protesta pacífica después de los actos de violencia que presenciaron a principios de semana.

“Es importante señalar que cosas como lo de hoy realmente muestran que este no es el sentir general de la gente en Belfast”, declaró Bell, y añadió que fue “una semana en la que has visto lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad en Belfast”.

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Pese a los llamados a la calma por parte de las autoridades y de la familia de la víctima, se culpó a figuras de ultraderecha y antiinmigrantes de avivar protestas en varios lugares del Reino Unido a principios de semana.

La policía informó que los disturbios en Glasgow, Escocia, tuvieron como objetivo a minorías y atemorizaron a fieles en una mezquita, que entró en confinamiento.

$!La policía intenta dispersar a los manifestantes cerca de Newtownabbey, en Belfast, Irlanda del Norte, el miércoles 10 de junio, tras el apuñalamiento a un hombre.
La policía intenta dispersar a los manifestantes cerca de Newtownabbey, en Belfast, Irlanda del Norte, el miércoles 10 de junio, tras el apuñalamiento a un hombre. AP

Un grupo antirracista reunió a miles de personas el sábado para recuperar las calles de Glasgow y “plantar cara a la ultraderecha”.

El grupo se encontró con un contingente mucho más pequeño, compuesto en su mayoría por hombres, que al parecer hizo saludos nazis y lanzó consignas antimusulmanas.

El grupo antirracista coreó: “Escoria nazi, fuera de nuestras calles”.

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