Revelan que represión migratoria de Trump es contra países más vulnerables por desastres climáticos

Mientras la administración Trump impulsa políticas para fomentar el uso de combustibles fósiles que calientan el planeta, millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a tormentas, inundaciones y sequías agravadas por la crisis climática.

Se ha revelado que la represión migratoria de Donald Trump está dirigida principalmente a personas de los países más vulnerables al desplazamiento provocado por desastres climáticos.

De los 39 países a los que la administración Trump ha restringido total o parcialmente la entrada a Estados Unidos, 22 se encuentran entre el 25% de las naciones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático, según un análisis de datos de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame, que evalúa la propensión de las jurisdicciones a la crisis climática.

“Casi todos los países más vulnerables tienen prohibida la entrada o han suspendido la emisión de visas”, afirmó Danielle Wood, profesora asociada de Notre Dame. Los inmigrantes de Chad y Níger, los dos países más vulnerables al cambio climático del mundo según el índice, tienen ahora prohibida la entrada a Estados Unidos, al igual que las personas de Sudán, Somalia y Sierra Leona, que también figuran entre los 10 países más expuestos a los impactos climáticos.

Honduras se encuentra entre la mitad más vulnerable de los países, habiendo sufrido fuertes tormentas, sequías, inundaciones y erosión costera en los últimos años. Cuando el huracán Mitch azotó el país, causando la muerte de 7.000 personas, una familia afectada contempló los restos irreparables de su hogar y se dio cuenta de que tenía una tabla de salvación: mudarse a Estados Unidos.

Evelyn, que no quiso revelar su nombre completo, era adolescente cuando Mitch atacó en 1998 y recuerda cómo sus familiares en la ciudad de Nueva York le rogaron a su madre que la trajera a ella y a su hermana a Estados Unidos.

“Había cadáveres y animales muertos flotando en el agua, la casa estaba destrozada, los muebles habían desaparecido, las puertas y las ventanas también. Fue muy, muy triste”, dijo Evelyn. “Yo también me enfermé por los mosquitos. Mis tíos me dijeron: ‘Bueno, traigan a los niños, no se queden. Es peligroso’”.

Hoy en día es aún más probable que se produzcan tormentas de la ferocidad mortal del huracán Mitch, debido al rápido calentamiento de nuestra atmósfera y nuestros océanos a causa de la quema de combustibles fósiles.

Sin embargo, las restricciones a la inmigración y el asilo impuestas por Trump han dificultado enormemente que personas como Evelyn huyan a Estados Unidos. «Cada día surgen más obstáculos», afirma Evelyn, quien aún vive en Nueva York y tiene dos hijas que estudian en la universidad. «Es triste saber que la gente no podrá solicitar un estatus migratorio o alguna otra medida que les ayude en su situación y también a sus familias en sus países de origen».

La administración también ha intentado poner fin al estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de personas de Honduras y otros 12 países que ya residen en los EU, y casi la mitad de estos países están clasificados por Notre Dame entre los lugares más vulnerables al cambio climático del mundo.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando una apelación contra la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas procedentes de dos de los países afectados: Siria y Haití, que han sufrido recientemente sequías y huracanes, respectivamente, además de disturbios violentos. El gobierno federal ha citado los peligros ambientales en estos y otros países al otorgar el estatus de TPS para permitir que las personas permanezcan en Estados Unidos.

Pero las drásticas prohibiciones de entrada a Estados Unidos impuestas por la actual administración “mantendrán a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país” y resolverán las deficiencias en la verificación de antecedentes de las personas, según ha declarado Trump. Se contactó con el Departamento de Estado para obtener comentarios sobre la inmigración relacionada con el cambio climático.

La mayoría de los países vetados se encuentran en el epicentro de una creciente crisis de desplazamiento climático. Según estimaciones de las Naciones Unidas, las intensas olas de calor, las sequías, las tormentas y las inundaciones han desplazado a 250 millones de personas en todo el mundo durante la última década, lo que equivale a 70.000 desplazamientos diarios.

Se desconoce cuántas de estas personas huyen a través de las fronteras, ya que la mayor parte de la migración se produce internamente. En 2025, casi 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de sus países debido a desastres, según cifras recientes. Los incendios forestales, como los que arrasaron partes de Los Ángeles el año pasado, fueron la principal causa de este desplazamiento.

Sin embargo, los expertos coinciden en que existe un número creciente de los llamados “refugiados climáticos“ que huyen de sus países de origen a medida que el planeta continúa calentándose peligrosamente. Actualmente no existen vías oficiales para hacerlo, ya que ni la legislación estadounidense ni la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconocen los desastres ambientales como motivo para obtener protección en otro país.

“El cambio climático está provocando el desplazamiento de personas; la cifra aumenta cada año y, cada vez más, los desplazamientos son permanentes”, afirmó Jocelyn Perry, directora del programa de desplazamiento climático de Refugees International.

Los residentes de los países en desarrollo que ahora figuran en la lista negra de Estados Unidos luchan por hacer frente a la pérdida de cosechas, el aumento del nivel del mar y otros trastornos agravados por el calentamiento global, añadió.

“Una casa en Florida puede resistir un huracán de categoría cuatro, pero hay personas en todo el mundo que no pueden afrontarlo de ninguna manera y están sufriendo las peores consecuencias”, dijo Perry.

Los defensores de los derechos humanos afirman que, por lo general, las personas se ven desplazadas por un desastre provocado por el cambio climático, lo que conlleva otra desgracia relacionada, como la violencia, que las impulsa a abandonar su país. La guerra o la persecución, a diferencia del cambio climático, pueden utilizarse como motivo para solicitar asilo.

«El cambio climático no es necesariamente el primer problema que plantean las personas desplazadas», dijo Perry.

«Pero si, por ejemplo, las cosechas de una familia se pierden durante tres años y tienen que mudarse a una zona urbana donde no encuentran trabajo o donde es peligroso, el cambio climático ha desempeñado un papel fundamental en su desplazamiento, incluso si su solicitud de asilo se debe a la violencia que se desata posteriormente».

Estados Unidos es el mayor emisor de contaminación que calienta el planeta en la historia. Sin embargo, Trump ha desestimado la necesidad de actuar ante la crisis climática, a la que califica de “farsa” y “tontería”, y ha exigido que el mundo siga dependiendo de los combustibles fósiles.

Mientras tanto, la administración Trump prácticamente ha cerrado el programa de refugiados de Estados Unidos, salvo para los sudafricanos blancos, y ha desmantelado la ayuda exterior que mitiga los síntomas del calentamiento global, como la propagación de enfermedades. Se prevé que los recortes a USAID, impulsados por Elon Musk, la persona más rica del mundo, provoquen la muerte de unos 4,5 millones de niños pequeños en lugares como el África subsahariana durante los próximos cinco años.

“Todas estas medidas aumentarán el desplazamiento forzado, y la administración Trump intentará disuadir a la gente de venir a la frontera estadounidense mediante políticas crueles e inhumanas, la deportación a terceros países y la detención de menores”, dijo Perry.

«No sé si eso disuadirá a la gente si la otra opción es arriesgar su vida o sufrir lesiones en casa, así que la gente seguirá haciendo ese viaje», añadió. «Estamos viendo decisiones políticas en Estados Unidos y también en Europa que dejarán a más personas atrapadas en lugares vulnerables e incapaces de responder. Con el empeoramiento del cambio climático, esto va a ser terrible para el resto del mundo».

La única parte del sistema de inmigración estadounidense que sí tiene en cuenta la crisis climática es el TPS (Estatus de Protección Temporal), mediante el cual a los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos se les conceden estancias renovables de uno o dos años si su país de origen sufre una guerra o un desastre natural.

A los sirios se les concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2024 , entre otras cosas, debido a la caída de la producción de trigo y a las “condiciones de sequía” que han azotado al país en los últimos años. Etiopía se ha visto afectada por una grave sequía e inundaciones, que han desplazado a más de 4 millones de personas, según concluyó el informe sobre el TPS del país de ese mismo año , mientras que unos 350.000 haitianos en Estados Unidos correrían el riesgo de regresar a uno de los países “más afectados por fenómenos meteorológicos extremos”, según una resolución de 2023 que concedió una prórroga del TPS.

La administración Trump ha cancelado el estatus de Estatus de Protección Temporal (TPS) para numerosos países, y los tribunales deben decidir sobre el estatus de varios de ellos, incluido el caso ante la Corte Suprema que involucra a Siria y Haití. “Hay decenas de miles de personas que han huido debido a desastres naturales”, dijo Geoffrey Pipoly, abogado que representa a seis demandantes de Haití, país que ha sido azotado por dos huracanes devastadores desde 2016. “Haití ha estado en el centro de esta crisis durante décadas”.

Incluso aquellos que aún están protegidos por el TPS se enfrentan a la incertidumbre. Un médico originario de Sudán, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que se marchó a Estados Unidos después de que la sequía agravara el conflicto en su país, que lleva tres años sumido en una guerra civil.

“Es una zona muy seca, no hay suficiente agua, las tierras quedaron abandonadas sin que nadie las cultivara y millones de personas han huido”, dijo. “Los conflictos se ven agravados por el cambio climático y la dificultad de compartir recursos en esa parte del mundo. No veía ninguna esperanza de que la situación mejorara”.

Sudán sigue en la lista del TPS, pero solo hasta octubre. «Sería muy, muy difícil regresar», dijo el médico, quien aún no sabe si su solicitud de permiso de trabajo ha sido aprobada. «Una de las razones por las que la gente viene a Estados Unidos es porque cree que hay una ley, que todos reciben el mismo trato. Pero creo que ya no es así».

Se espera que el fallo del Tribunal Supremo se dé a conocer a finales de junio o principios de julio.

Los esfuerzos por actualizar el sistema de inmigración estadounidense para incluir la consideración de la crisis climática hasta el momento no han tenido éxito. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952 define a un “refugiado” como toda persona que no puede regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o ideología política.

No incluye protecciones para las personas desplazadas por la degradación ambiental, algo que investigadores y defensores han señalado como necesario desde hace tiempo. En 2021 y 2023, los legisladores demócratas intentaron plasmar este cambio por ley mediante la Ley de Personas Desplazadas por el Clima, que enmendaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para otorgar estatus legal permanente y apoyo para el reasentamiento a las personas obligadas a trasladarse a Estados Unidos debido a desastres climáticos.

“Mientras los desastres exacerbados por el cambio climático causan trastornos y devastación en todo el mundo, la administración Trump quiere destruir programas destinados a construir países más resilientes y hacer imposible que aquellos sin recursos busquen refugio en Estados Unidos”, dijo el senador de Massachusetts Ed Markey, quien presentó la propuesta en ambas ocasiones.

Según Markey, este tipo de legislación es más necesaria que nunca. “Los ataques de Trump contra los programas de ayuda exterior, su desprecio por la ciencia climática y sus ataques contra los inmigrantes provienen de la misma estrategia”, afirmó.

El proyecto de ley también garantizaría que las agencias recopilen datos sobre el desplazamiento relacionado con el cambio climático. Esto podría eliminar un obstáculo importante para establecer y mantener la protección de las personas afectadas, afirmó Hannah Flamm, subdirectora de políticas del Programa Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP).

“Existe una gran cantidad de datos a nivel mundial sobre el desplazamiento interno a causa del clima, pero prácticamente no hay datos sobre el desplazamiento internacional a causa del clima”, dijo, y agregó que la propuesta de Markey es un “esfuerzo valiente”.

“Independientemente de si se aprueba o no, es fundamental movilizar la defensa de esta causa y reforzar la necesidad de satisfacerla”, afirmó.

Sin embargo, dado el contexto político actual, la perspectiva de un nuevo marco para la migración climática parece escasa. «No diría que haya mucho optimismo ahora mismo respecto a que pueda producirse algún cambio en un futuro próximo», afirmó Perry.

En medio de una campaña más amplia del gobierno para llevar a cabo deportaciones masivas, “el clima ha quedado relegado a un segundo plano para salvaguardar el concepto mismo de migración regular en su conjunto”, añadió.

Según Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International, una futura administración podría intentar implementar una especie de visado climático para Estados Unidos, pero es más probable que se centre en limitar los daños en todo el mundo que provocan el desplazamiento de personas.

“Si la situación cambiara, probablemente se destinarían más fondos para la adaptación, para ayudar a las personas a permanecer donde están, en lugar de un nuevo visado”, dijo Schacher.

“En Estados Unidos también sufrimos desplazamientos; no somos inmunes a esto. En este momento, la compasión por los inmigrantes, incluso por aquellos desplazados por la peor persecución, es nula. Es difícil imaginar una apertura significativa, aunque eso sea lo que la gente necesita”.