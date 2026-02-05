María Corina Machado cree posible elección en Venezuela en un año

/ 5 febrero 2026
    María Corina Machado cree posible elección en Venezuela en un año
    La Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela. FOTO: AP.

Al momento no ha abordado con el presidente un calendario electoral, pero mostró su optimismo respecto a los posibles comicios

WASHINGTON.- La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el digital Político publicada este jueves.

“Creemos que un proceso de transición real con votación manual... todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece”, declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania, Rusia y EU acuerdan intercambio de prisioneros de guerra en las conversaciones de la paz

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en enero ante el Senado que el objetivo final es lograr una Venezuela “democrática” mediante “elecciones libres y justas”, pero no detalló plazos para esta transición que, dijo, durará algún tiempo.

“Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular, y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia”, dijo.

Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelecto de acuerdo a las autoridades venezolanas a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

Machado, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes, puso esos comicios como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres.

“Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos”, dijo.

