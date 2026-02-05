María Corina Machado cree posible elección en Venezuela en un año

WASHINGTON.- La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el digital Político publicada este jueves.

“Creemos que un proceso de transición real con votación manual... todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece”, declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y exiliada en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en enero ante el Senado que el objetivo final es lograr una Venezuela “democrática” mediante “elecciones libres y justas”, pero no detalló plazos para esta transición que, dijo, durará algún tiempo.