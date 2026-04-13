Mark Carney, primer ministro de Canadá se convierte en un ‘líder de tiempos de guerra’ para su país

La habilidad de Carney para convertir una fuerte minoría en una estrecha mayoría mediante victorias electorales y el cambio de partido ha consolidado su reputación como un líder pragmático, ajeno a las luchas internas de la política partidista.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney , está a punto de asegurarse un gobierno mayoritario, con su partido liberal a punto de ganar al menos dos elecciones parciales muy disputadas y cortejando una serie de deserciones “casi sin precedentes” de partidos rivales.

Sin embargo, sus esfuerzos por atraer a legisladores de todo el espectro político también han desatado un acalorado debate interno sobre los valores de los liberales y los riesgos de consolidar aún más poder.

El lunes por la noche, los resultados de tres elecciones parciales probablemente darán a los liberales el control del parlamento. De las tres contiendas, dos se disputan en distritos seguros para el partido y se espera que la tercera sea muy reñida.

Las elecciones se producen tras una serie de cambios de partido en los últimos meses.

La semana pasada, Marilyn Gladu, conservadora, se convirtió en la cuarta tory en abandonar el partido y unirse a los liberales.

Lori Idlout, diputada de Nunavut por el partido izquierdista Nuevo Demócrata, también se ha unido al equipo de Carney.

Mientras tanto, la subdirectora del NDP de Ontario se presentará como liberal en una elección parcial en Toronto, un escaño que se espera que gane con facilidad.

Scott Reid, asesor político y exdirector de comunicaciones del ex primer ministro liberal Paul Martin, declaró: «Reclutar a personas de orígenes políticos tan diversos en un momento en que el primer ministro es vulnerable y lidera un parlamento minoritario es prácticamente inédito. Como mínimo, es algo realmente singular y merece una profunda reflexión. ¿Qué demonios está pasando?».

Reid cree que la influencia desestabilizadora de Donald Trump sigue afectando a Canadá, tanto por sus amenazas de anexión como por sus múltiples ataques a la economía canadiense.

Esta lucha constante y encarnizada con un antiguo aliado ha llevado a algunos políticos canadienses a distanciarse del partidismo y adoptar un enfoque nacionalista.

«Trump impulsó la carrera de Carney y el desarrollo de sus singulares talentos», dijo Reid. «Ahora, observamos otro efecto de Trump en nuestra política: un anhelo de estabilidad. Se percibe a Carney como un líder de tiempos de guerra. Y, en muchos sentidos, lo que estamos presenciando es la formación más silenciosa de un gobierno de la unión que jamás hayamos visto».

Como en todos los casos de transfuguismo, los conservadores criticaron la medida y a sus antiguos compañeros.

«Mark Carney se apropia de una costosa mayoría liberal que los votantes le negaron, y lo hace mediante acuerdos a puerta cerrada», publicó en redes sociales el líder conservador Pierre Poilievre , citando las propias palabras de Gladu en enero: «Los transfuguistas deberían someterse a votación en una elección parcial para que los votantes tengan la última palabra». «No podría estar más de acuerdo», afirmó. «Debería hacerlo».

La pérdida de una figura conservadora social como Gladu supone un duro golpe para Poilievre, quien se enfrenta a un creciente descontento dentro de su partido a pesar de haber ganado con facilidad la reciente revisión de su liderazgo.

Se rumorea que varios conservadores están considerando pasarse a las filas de los liberales.

Reid considera que todo esto representa una seria amenaza para Poilievre.

«Si me hubieran dicho hace dos años que Pierre Poilievre iba a perder unas elecciones federales a pesar de tener una ventaja de 25 puntos, que iba a perder su circunscripción natal, que había ocupado durante años, y que luego iba a perder cuatro diputados y ceder la mayoría parlamentaria a su principal rival, me habrían dicho que estaba acabado políticamente», afirmó.

Pero la decisión de Gladu de unirse a los liberales ha provocado tensiones dentro del partido sobre la amplitud de su coalición y los costos ideológicos de consolidar el poder. Gladu apoyó la ”caravana por la libertad” durante la crisis del coronavirus y mantiene posturas abiertamente antiaborto que chocan fuertemente con el dogma liberal.

Bajo el mandato del ex primer ministro Justin Trudeau, los candidatos liberales debían ser partidarios del derecho a decidir en lo que respecta al aborto.

Supriya Dwivedi, columnista y exasesora de Justin Trudeau, publicó en X : “Chicos, tal vez deberíamos releer Valores [ el libro de Carney de 2021 ]. Es posible que todos hayamos pasado por alto la parte en la que Carney dice que en realidad no necesitamos tener ninguno”.

En declaraciones a la prensa el jueves, Carney afirmó que Gladu estaba comprometida a votar con el gobierno en cuestiones relacionadas con el derecho de la mujer a decidir.

“Los valores del Partido Liberal no han cambiado, que quede claro”, afirmó, añadiendo que ella quería unirse a su partido para ayudar al país en un momento crucial. “Tenemos la suerte de que [los diputados se hayan pasado al otro bando] porque aportan experiencia, perspectivas, energía y nos ayudan a trabajar juntos”.

La propia Gladu afirmó posteriormente que siempre había defendido la idea de que «las mujeres deben tener derecho a decidir».

Declaró: «Obviamente, tengo mis arraigadas tradiciones religiosas, pero estoy dispuesta a apoyar los derechos de las mujeres en este país. Votaré con el gobierno. Protegeré los derechos y la libertad de las mujeres para elegir, para que cada persona sea quien es y ame a quien ama».

Jordan Leichnitz, ex estratega sénior del partido izquierdista Nuevo Partido Democrático, afirmó que las preguntas sobre un posible choque de valores dentro de los liberales tenían sentido cuando se les consideraba un “partido que solo buscaba el poder”.

Ella afirmó: “Históricamente y en la actualidad, la capacidad de formar y mantener gobierno es lo principal que une a la gente en las filas liberales. La ideología siempre ha sido secundaria. Pero Carney es una figura clave en esta guerra comercial con Trump y mucha gente quiere formar parte de esa lucha”.

Las encuestas sugieren que Carney ha aumentado su ventaja sobre sus rivales políticos desde las elecciones federales de abril de 2025 y que, si convocara elecciones anticipadas, los liberales estarían en camino de obtener una mayoría parlamentaria histórica.

Pero Leichnitz advirtió que existían límites a la hora de intentar aprovechar al máximo el creciente éxito del partido.

“¿Cuál es la magia de Mark Carney? No es un político. Y en el momento en que convocas elecciones solo para obtener la mayoría, la pierdes”, dijo.

“Y se enfrenta a un riesgo similar con más disidentes: cuando empiezas a aceptar a personas que claramente violan la postura declarada de tu partido sobre el aborto, por ejemplo, entonces empieza a parecer que tus valores son flexibles en la búsqueda del poder, lo cual es una maniobra política”.

“El peligro para el primer ministro reside en que las maniobras abiertamente políticas ponen en riesgo la mayor fortaleza de su marca”.