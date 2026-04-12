Arancel de Trump a autos chinos presiona a México rumbo a revisión del T-MEC

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/ 12 abril 2026
    Arancel de Trump a autos chinos presiona a México rumbo a revisión del T-MEC
    El anuncio de Trump se suma a un escenario de negociaciones y ajustes en la región. ESPECIAL
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por Vanguardia

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México enfrenta un escenario de mayor escrutinio rumbo a la revisión, con presión política en Washington y tensiones comerciales con Pekín

CDMX.- El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 100% a los automóviles de origen chino que ingresen a ese país abrió un nuevo frente de discusión para México, por el impacto potencial en la industria automotriz regional y por la cercanía de la revisión del T-MEC.

Trump comunicó la medida en un mensaje público, al sostener que busca frenar la entrada de autos chinos al mercado estadounidense. El planteamiento se da mientras su gobierno mantiene restricciones vinculadas a tecnología y seguridad nacional que, según la autoridad comercial, complican la presencia de vehículos chinos en sus carreteras.

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Analistas han señalado que el efecto para México puede ser doble: el endurecimiento contra China podría reforzar el peso de Norteamérica como plataforma de producción, pero también eleva el escrutinio sobre el uso de componentes y tecnología de origen chino en autos ensamblados en la región, un punto que ya aparece en el debate rumbo a la revisión del acuerdo comercial.

En Estados Unidos, legisladores han pedido medidas para impedir que vehículos de marcas chinas accedan al mercado mediante unidades armadas fuera de China, incluidos escenarios de ensamblaje en México o Canadá, lo que incrementaría la presión sobre reglas de origen y verificaciones en la cadena de suministro.

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México ya aplicó aranceles a importaciones chinas en distintos rubros y, en el caso automotriz, el efecto se reflejó en una caída de las compras de autos originarios de China durante enero, de acuerdo con cifras reportadas por la fuente.

Esa ruta ha generado señales de tensión con Pekín. Un reporte indicó que autoridades chinas expresaron inconformidad por las tarifas aplicadas por México y advirtieron la posibilidad de contramedidas, lo que agrega complejidad al manejo de la relación comercial mientras se discuten prioridades con Estados Unidos.

El anuncio de Trump se suma a un escenario de negociaciones y ajustes en la región, en el que las decisiones sobre inversiones, contenido regional y cumplimiento regulatorio serán determinantes para proyectos futuros y para el flujo de exportaciones automotrices desde México hacia el mercado estadounidense.

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El tema se perfila como un punto sensible en el corto plazo por la combinación de medidas arancelarias, restricciones tecnológicas y presiones políticas en Estados Unidos, así como por las decisiones que México adopte para equilibrar sus relaciones comerciales y sostener la competitividad de su sector automotor.

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