La guerra de Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza, según ONU

En un informe publicado en medio de dudas sobre un frágil alto el fuego, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que el mundo se enfrenta a una “triple crisis” que afecta a la energía, la alimentación y un menor crecimiento económico.

Más de 32 millones de personas en todo el mundo podrían verse sumidas en la pobreza como consecuencia de las repercusiones económicas de la guerra de Irán , y se prevé que los países en desarrollo sean los más afectados.

El organismo encargado de combatir la pobreza afirmó que el conflicto estaba revirtiendo los avances logrados en materia de desarrollo internacional, y que se prevé que el impacto se sienta de forma desigual en las distintas regiones.

Alexander De Croo, administrador del PNUD y ex primer ministro de Bélgica, declaró: «Un conflicto como este representa un retroceso en el desarrollo. Si bien la guerra cesa y un alto el fuego son, obviamente, muy bienvenidos, las consecuencias ya están presentes».

“Verán un impacto duradero, especialmente en los países más pobres, donde se empuja a la gente de nuevo a la pobreza. Ese es el aspecto más desgarrador. Quienes son empujados a la pobreza son, con mucha frecuencia, personas que antes vivían en la pobreza, lograron salir de ella y ahora están siendo empujadas de nuevo.”

Los precios de la energía se han disparado en las seis semanas transcurridas desde los primeros ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán, debido a que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán está interrumpiendo el suministro de petróleo y gas a la economía mundial. Con un efecto dominó en el suministro de fertilizantes y el transporte marítimo global, los expertos advierten que se ha creado una “bomba de relojería” para la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo.

Aunque se logre mantener una paz duradera en Oriente Medio, el director del Fondo Monetario Internacional ha afirmado que las “huellas negativas” del conflicto han dañado permanentemente la economía mundial.

El PNUD publicó su informe coincidiendo con la reunión de líderes mundiales en Washington para las reuniones de primavera del FMI, y afirmó que se necesitaba una respuesta global para apoyar a los países más afectados por las consecuencias económicas de la crisis.

El informe señalaba que se necesitaban transferencias monetarias específicas y temporales para proteger a los hogares más vulnerables de los países en desarrollo, con un coste aproximado de 6.000 millones de dólares para neutralizar las repercusiones para quienes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

De Croo afirmó que las agencias internacionales y los bancos de desarrollo podrían brindar apoyo financiero. «Existe un beneficio económico positivo al otorgar transferencias monetarias a corto plazo para evitar que las personas vuelvan a caer en la pobreza», señaló. Otras medidas alternativas podrían incluir subsidios temporales o vales para electricidad o gas para cocinar.

Sin embargo, el PNUD advirtió contra los subsidios generalizados, ya que ayudarían innecesariamente a los hogares más ricos y serían financieramente insostenibles a largo plazo.

Tras plantear tres escenarios para la guerra, el estudio concluyó que, en el peor de los casos —que implicaría seis semanas de importantes interrupciones en la producción de petróleo y gas y ocho meses de costes elevados persistentes—, hasta 32,5 millones de personas en todo el mundo caerían en la pobreza.

El informe utilizó el umbral de pobreza de ingresos medios-altos, un estándar internacional calculado por el Banco Mundial, que se define como un ingreso inferior a 8,30 dólares por persona al día.

La mitad del aumento de la pobreza mundial se concentraría en el grupo de 37 países importadores netos de energía: la región del Golfo, África, Asia y los pequeños estados insulares en desarrollo.

El PNUD afirmó que, si bien los países ricos se encontraban en una posición más sólida para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra, las naciones del sur global partían de una posición más débil y ya enfrentaban graves limitaciones financieras.

La noticia llega en un momento en que los gobiernos occidentales, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, están recortando sus gastos en ayuda al desarrollo en medio de los elevados niveles de endeudamiento y deuda en las economías avanzadas y la presión para aumentar el gasto en defensa.

Según cifras publicadas la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países miembros de su comité de asistencia para el desarrollo recortaron el gasto en ayuda en 174.300 millones de dólares en 2025, casi un 25% menos que la cifra de 2024.

De Croo afirmó comprender las presiones que enfrentan los países ricos, pero advirtió que los recortes en la ayuda tendrían consecuencias negativas a largo plazo. «Las inversiones en desarrollo, en términos militares, constituyen el ataque preventivo definitivo. ¿Por qué se realiza un ataque preventivo? Para evitar que se inicie un conflicto. Eso es lo que hace el desarrollo», declaró.

“Si se invierte en la reducción de la pobreza, en instituciones sólidas, en la mitigación y adaptación al cambio climático, estos son elementos que ayudarán a estabilizar el mundo.”