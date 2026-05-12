Más de 110 premios Nobel piden a Irán que libere a la activista Narges Mohammadi, gravemente enferma

En un comunicado difundido el martes, 112 premios Nobel instaron a las autoridades iraníes y a la comunidad internacional a actuar “sin demora” para lograr la liberación de Mohammadi y garantizar su acceso continuo a tratamiento médico.

Más de 110 premios Nobel han pedido la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi, la activista iraní de derechos humanos y premio Nobel de la Paz que se encuentra encarcelada , después de que fuera trasladada a un hospital ante la preocupación por el rápido deterioro de su salud.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023 por sus décadas de lucha en favor de los derechos de las mujeres en Irán, fue trasladada en ambulancia en estado crítico al hospital Pars de Teherán el 10 de mayo para recibir tratamiento especializado.

La activista de derechos humanos ha sufrido una grave pérdida de peso, inestabilidad de la presión arterial y síntomas cardíacos serios durante su detención, y fue encontrada inconsciente en su celda tras un posible infarto. El traslado de Mohammadi al hospital es solo un alivio temporal, y sus representantes temen que regrese a prisión si su estado mejora.

Los premios Nobel pidieron su liberación inmediata y que se retiraran todos los cargos en su contra. «Los expertos médicos advierten que su vida podría correr peligro inminente», declararon en un comunicado conjunto, añadiendo que se le había negado atención médica especializada durante meses mientras estuvo encarcelada.

Entre los firmantes se encontraban 26 premios Nobel de química, 12 de economía, cinco de literatura, 29 de medicina, 11 premios Nobel de la paz y 29 de física, así como los autores Annie Ernaux y JM Coetzee.

Jody Williams, la activista estadounidense contra las minas terrestres que recibió el premio de la paz en 1997, dijo que Mohammadi “nunca debería haber sido llevado al borde de la muerte”.

“Nadie, en ningún lugar, debería ser encarcelado por protestar pacíficamente o por defender los derechos humanos”, dijo Williams.

La periodista yemení y premio Nobel de Literatura de 2011, Tawakkol Karman, describió a Mohammadi como “la voz intrépida de las mujeres que resisten la opresión y exigen libertad”.

“Ninguna prisión puede silenciar la lucha por la dignidad y la justicia. Narges debe ser liberada, y el mundo debe seguir apoyando a las mujeres de Irán”, dijo Karman.

Ali Rahmani, hijo de Mohammadi y residente en París, declaró: «La suspensión temporal de la condena de mi madre no es suficiente. Tras años de prisión, aislamiento y negligencia médica sistemática, su vida pende de un hilo».

“No solo queremos que salga de la celda unos días; exigimos el fin definitivo de esta persecución judicial. Mi madre necesita libertad incondicional y atención especializada a largo plazo, sin la sombra de volver al entorno que casi la mata.”

Mohammadi ha sido detenida repetidamente por las autoridades iraníes por su activismo desde su primer arresto en 1998 , incluyendo sus campañas contra la pena de muerte y las leyes iraníes que imponen el uso obligatorio del hiyab. Ha sido condenada a más de 44 años de prisión y 154 latigazos en múltiples ocasiones.