$!Omar García Harfuch confirma captura de “El Pío” en Los Mochis; era buscado por Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina del Gobierno de México sobre la detención de José Porfirio “N”, alias “El Pío”, realizada en Los Mochis, Sinaloa, en un operativo coordinado entre fuerzas federales mexicanas. De acuerdo con García Harfuch, la captura se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. García Harfuch señaló que el detenido contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos a través de Interpol por delitos relacionados con asociación delictuosa y contra la salud. “En Los Mochis, Sinaloa, en una operación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de José Porfirio N., alias El Pío, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa y contra la salud emitida por autoridades de los Estados Unidos a través de Interpol”, declaró el secretario durante “La Mañanera”.

CAPTURA HABRÍA OCURRIDO DESDE FINALES DE ABRIL De acuerdo con reportes periodísticos difundidos previamente, la detención se habría llevado a cabo el pasado 30 de abril en el municipio de Ahome, específicamente en la localidad de Los Mochis, Sinaloa. Según información del Registro Nacional de Detenciones consultada por diversos medios, el operativo federal ocurrió alrededor de las 10:15 horas en la colonia Residencial Las Misiones, ubicada cerca de la carretera Los Mochis-Topolobampo. Los registros oficiales señalan que José Porfirio Díaz Medina, conocido como “El Pío”, vestía una playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias en tonos azul y negro al momento de ser detenido. Posteriormente fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Los Mochis. La captura ocurrió en inmediaciones de un establecimiento identificado como “La Taquería Pasada”.

EL PÍO ES HIJO DE BALTAZAR DÍAZ, RECONOCIDO NARCOTRAFICANTE José Porfirio Díaz Medina es identificado como hijo de Baltazar Díaz, personaje conocido en el narcotráfico sinaloense y mencionado en el corrido “Se les Peló Baltazar”. De acuerdo con información difundida por medios nacionales, Baltazar Díaz fue asesinado en 1995 en la Ciudad de México. La familia Díaz ha sido relacionada históricamente con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Mayos”. Los documentos oficiales describen a “El Pío” como una persona de complexión delgada, tez clara, cabello corto, así como bigote y barba semipoblada. También se indicó que no presentaba tatuajes visibles. Aunque medios locales habían reportado la captura desde inicios de mayo con base en información del Registro Nacional de Detenciones, fue hasta este martes cuando el titular de la SSPC confirmó públicamente el arresto durante el informe de acciones destacadas en materia de seguridad.

REPORTAN DETENCIÓN DE INTEGRANTES DE ‘GENTE DEL GUANO’ Durante la misma conferencia, García Harfuch también informó sobre otro operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en el que fueron detenidas diez personas identificadas como presuntos integrantes de una célula delictiva conocida como “Gente del Guano”. Entre los detenidos se encuentra Heber Isaél “N”, señalado como presunto operador financiero y logístico encargado de la adquisición de armamento, drones y equipo táctico para la organización criminal. Asimismo, fue detenido Etzair Gumaro “N”, identificado como jefe de seguridad del grupo.

Las autoridades federales informaron que durante este operativo fueron aseguradas armas largas, explosivos improvisados, cargadores y drones. Según lo señalado por el titular de la SSPC, las personas detenidas estarían relacionadas con diversos hechos violentos registrados recientemente en la región antes de su captura.

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