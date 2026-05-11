¿Quieres ampliar tu casa? Este programa ofrece créditos accesibles de hasta 400 mil pesos; son faciles de pagar

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    ¿Quieres ampliar tu casa? Este programa ofrece créditos accesibles de hasta 400 mil pesos; son faciles de pagar
    El Gobierno de la Ciudad de México lanzó nuevos créditos de hasta 400 mil pesos para ampliar, remodelar o rehabilitar viviendas. Foto: Gobierno de la CDMX

El programa está dirigido principalmente a familias de bajos ingresos y ofrece pagos accesibles, tasa cero y asesoría gratuita.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva etapa del Programa de Mejoramiento de Vivienda, que otorgará créditos de hasta 400 mil pesos para que familias capitalinas puedan ampliar, remodelar o rehabilitar sus hogares.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este apoyo busca beneficiar principalmente a personas que no tienen acceso a créditos bancarios tradicionales, especialmente familias de bajos ingresos y mujeres jefas de familia.

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¿Qué incluye el crédito para mejorar vivienda en CDMX?

El programa permite financiar distintos tipos de obras dentro de viviendas ya existentes, con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales y reducir problemas de hacinamiento o deterioro estructural.

Entre los trabajos que sí pueden realizarse con este apoyo destacan:

- Construcción de cuartos adicionales

- Remodelación de techos y muros

- Impermeabilización

- Sustitución de instalaciones eléctricas o hidráulicas

- Mejoramiento de fachadas

- Vivienda progresiva

- Adecuación de espacios para pequeños negocios familiares

Uno de los puntos más relevantes es que el crédito también incluye acompañamiento técnico, jurídico, financiero y social durante todo el proceso de obra.

Créditos sin intereses y con pagos accesibles

De acuerdo con el Gobierno capitalino, estos financiamientos destacan por ofrecer tasa de interés cero, lo que representa una diferencia importante frente a otros esquemas tradicionales.

Los montos disponibles van desde 65 mil hasta 400 mil pesos, dependiendo del proyecto y las necesidades de cada familia. Además, los pagos fueron diseñados para ser accesibles y evitar que las personas enfrenten deudas difíciles de cubrir.

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El Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva etapa del Programa de Mejoramiento de Vivienda. Foto: Gobierno de la CDMX

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa está dirigido a habitantes de la Ciudad de México mayores de 18 años que necesiten mejorar su vivienda y no tengan acceso a otro tipo de financiamiento.

Los principales requisitos son:

- Vivir en la Ciudad de México

- Tener más de 18 años

- No contar con otra propiedad en la capital

- Tener ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo diario

- Acreditar propiedad o posesión del inmueble

- Presentar identificación oficial, CURP y comprobantes requeridos

En algunos casos, si la persona supera la edad máxima permitida, podrá acceder al crédito mediante un deudor solidario.

¿Cómo hacer el preregistro para obtener el crédito?

Las personas interesadas deberán iniciar el proceso a través del Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI), donde podrán realizar el preregistro y conocer el módulo de atención correspondiente según su alcaldía.

El procedimiento contempla varias etapas antes de la autorización del financiamiento.

Pasos del proceso

El trámite incluye:

1. Registro y llenado de solicitud

2. Asistencia a plática informativa

3. Visita domiciliaria

4. Evaluación socioeconómica

5. Dictámenes técnicos y jurídicos

6. Aprobación del crédito

7. Firma de contrato

8. Entrega del recurso para iniciar la obra

Actualmente existen módulos de atención en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Álvaro Obregón.

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Un programa enfocado en vivienda digna

El Gobierno de la CDMX aseguró que este programa busca facilitar el acceso a una vivienda más segura y funcional para miles de familias capitalinas.

Además de apoyar mejoras físicas en los hogares, la estrategia también pretende impulsar la autoconstrucción organizada y brindar soluciones habitacionales a sectores históricamente excluidos de los créditos tradicionales.

Con financiamientos accesibles, asesoría gratuita y pagos sin intereses, el programa se perfila como una de las principales alternativas para quienes buscan mejorar su casa sin recurrir a préstamos bancarios costosos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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