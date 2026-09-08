Más de 40 vuelos cancelados en el aeropuerto de Miami tras accidente de avión de Amazon

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    Más de 40 vuelos cancelados en el aeropuerto de Miami tras accidente de avión de Amazon
    El avión avanzó más allá del final de la pista cuando aterrizó el domingo. Se estrelló contra la furgoneta dentro de los terrenos del aeropuerto, atravesó una valla y luego chocó con un SUV en una calle de la ciudad. AP

Fue hoy que se dio a conocer que las cinco personas que fallecieron tras el accidente aéreo eran trabajadores de limpieza

MIAMI- Más de cuarenta vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de Miami fueron suspendidos y un centenar sufrieron retrasos este martes debido a que dos de sus cuatro pistas permanecen cerradas tras el accidente de un avión de carga de Amazon que dejó cinco fallecidos el domingo.

“Dos de las cuatro pistas de MIA permanecen cerradas. Debido a que las aeronaves y las tripulaciones de vuelo no han llegado por las cancelaciones de los últimos días, continuaremos viendo impactos en las operaciones”, informó en un comunicado el aeropuerto.

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“Los pasajeros con vuelos programados para hoy deben verificar directamente con su aerolínea las actualizaciones del estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto”, agregó.

La plataforma Flightradar 24, que monitoriza el estado de los vuelos en tiempo real, desveló más de cuarenta cancelaciones este martes, una treintena de ellas correspondientes a vuelos con destino Miami Los vuelos hacia Miami también fueron los más afectados por los retrasos.

Esas dos pistas permanecen cerradas desde el accidente aéreo que tuvo lugar poco antes de las 14:00 hora local del domingo (18:00 GMT), cuando el avión de carga de Amazon se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra varios vehículos.

El Boeing 767-300 cruzó una valla del aeropuerto y golpeó primero la camioneta que se encontraba dentro de las instalaciones de MIA. Posteriormente atravesó otra valla e impactó otro vehículo en una avenida, antes de detenerse en un terreno cercano a varias filas de robotaxis Tesla estacionados.

Cinco de los siete ocupantes de la camioneta fallecieron, mientras que los otros dos resultaron heridos. Los dos tripulantes del avión sufrieron heridas leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica. El avión había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.

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