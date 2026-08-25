Más de 50 secuestrados tras violento ataque de pandillas en Haití que dejó 47 muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Más de 50 secuestrados tras violento ataque de pandillas en Haití que dejó 47 muertos
    Varias mujeres se lamentan en el lugar donde sus familiares fueron asesinados durante un ataque de pandillas en el barrio de Kenscoff, el lunes 24 de agosto de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Odelyn Joseph / AP Photo/Odelyn Joseph
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Muertes
Violencia

Localizaciones


Haití

Se cree que se trata de uno de los mayores secuestros masivos en este país en años recientes

PUERTO PRÍNCIPE.- Naciones Unidas informó que hombres armados atacaron una comunidad que antes era pacífica cerca de la capital de Haití a principios de esta semana, lo que dejó al menos 47 muertos y más de 50 personas secuestradas, dijeron el martes.

Un líder de pandilla amenaza con matar a los rehenes si las autoridades matan a algún integrante de la banda mientras intentan asegurar la comunidad, enclavada en las colinas sobre Puerto Príncipe.

TE PUEDE INTERESAR: Irán y Omán emiten comunicado sobre conversaciones para gestionar Ormuz

El ataque del domingo en Kenscoff rompió la creencia de que la seguridad en el atribulado país caribeño estaba mejorando.

“Esta es una gran prueba política y de seguridad, tanto para el gobierno como para la policía y también para la misión internacional”, señaló Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Indicó que la amenaza de ejecutar a los rehenes es una trampa: si las fuerzas no actúan, habrán fracasado en protegerlos; si actúan y mueren rehenes, las pandillas culparán al Estado.

Una amenaza publicada en redes sociales

En un video publicado en redes sociales, el líder de la pandilla amenazó a Vladimir Paraison, director de la Policía Nacional.

“Paraison, si alguno de nuestros soldados resulta herido, los mataré a todos”, expresó, en referencia a los rehenes.

El pandillero solo se identificó como Izo 2, una referencia a Izo, o Johnson André, uno de los miembros de pandillas más poderosos de Haití.

Le Cour indicó que Izo 2 también es conocido como “Didi” y que encabeza el grupo armado en Kenscoff en nombre de, y en coordinación con, Izo y otros líderes de pandillas.

Añadió que el objetivo del ataque del domingo podría ser obligar a la policía de Haití y a la fuerza antipandillas respaldada por la ONU a dispersar aún más sus limitados recursos.

“No tienen suficiente personal”, sostuvo Le Cour en entrevista telefónica. “Si los obligas a desplegar más tropas, inevitablemente será a costa de otras zonas”.

El ataque también podría ser simplemente una demostración de fuerza y un mensaje al gobierno y a la policía de Haití, mientras el país se prepara para celebrar elecciones generales el 13 de diciembre por primera vez en más de una década.

“Este es un mensaje al gobierno y a la policía de que sus afirmaciones de protección no coinciden con la realidad”, dijo Le Cour. “Las pandillas están diciendo: cuando decidimos atacar, podemos hacerlo, y tendremos éxito”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Violencia

Localizaciones


Haití

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Carrera vs. el destino

Carrera vs. el destino
true

El regreso de López Obrador
Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León

Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras aprobar la nueva licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas. heladas , granizadas y fuertes vientos a estos estados
La SEP habilitó Educación Superior 2026, una plataforma que concentra más de 37 mil lugares en universidades públicas, con opciones presenciales y en línea para quienes buscan estudiar una licenciatura.

¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia
Salud. La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud

Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años
El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló al cuarto puesto del ranking mundial de la UCI tras conquistar la Vuelta a Alemania 2026, consolidándose entre los mejores corredores del planeta.

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI