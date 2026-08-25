Más de 50 secuestrados tras violento ataque de pandillas en Haití que dejó 47 muertos

PUERTO PRÍNCIPE.- Naciones Unidas informó que hombres armados atacaron una comunidad que antes era pacífica cerca de la capital de Haití a principios de esta semana, lo que dejó al menos 47 muertos y más de 50 personas secuestradas, dijeron el martes.

Un líder de pandilla amenaza con matar a los rehenes si las autoridades matan a algún integrante de la banda mientras intentan asegurar la comunidad, enclavada en las colinas sobre Puerto Príncipe.

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El ataque del domingo en Kenscoff rompió la creencia de que la seguridad en el atribulado país caribeño estaba mejorando.

“Esta es una gran prueba política y de seguridad, tanto para el gobierno como para la policía y también para la misión internacional”, señaló Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Indicó que la amenaza de ejecutar a los rehenes es una trampa: si las fuerzas no actúan, habrán fracasado en protegerlos; si actúan y mueren rehenes, las pandillas culparán al Estado.

Una amenaza publicada en redes sociales

En un video publicado en redes sociales, el líder de la pandilla amenazó a Vladimir Paraison, director de la Policía Nacional.

“Paraison, si alguno de nuestros soldados resulta herido, los mataré a todos”, expresó, en referencia a los rehenes.

El pandillero solo se identificó como Izo 2, una referencia a Izo, o Johnson André, uno de los miembros de pandillas más poderosos de Haití.

Le Cour indicó que Izo 2 también es conocido como “Didi” y que encabeza el grupo armado en Kenscoff en nombre de, y en coordinación con, Izo y otros líderes de pandillas.

Añadió que el objetivo del ataque del domingo podría ser obligar a la policía de Haití y a la fuerza antipandillas respaldada por la ONU a dispersar aún más sus limitados recursos.

“No tienen suficiente personal”, sostuvo Le Cour en entrevista telefónica. “Si los obligas a desplegar más tropas, inevitablemente será a costa de otras zonas”.

El ataque también podría ser simplemente una demostración de fuerza y un mensaje al gobierno y a la policía de Haití, mientras el país se prepara para celebrar elecciones generales el 13 de diciembre por primera vez en más de una década.

“Este es un mensaje al gobierno y a la policía de que sus afirmaciones de protección no coinciden con la realidad”, dijo Le Cour. “Las pandillas están diciendo: cuando decidimos atacar, podemos hacerlo, y tendremos éxito”.