Masacre perpetrada por bandas en Haiti deja al menos 70 personas fallecidas

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    Masacre perpetrada por bandas en Haiti deja al menos 70 personas fallecidas
    Agentes de la Policía Nacional Haitiana en la principal plaza pública de Puerto Príncipe. EFE/Mentor David Lorens

Unas 50 casas fueron incendiadas y más de 6 mil personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque

PUERTO PRÍNCIPE- Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y unas treinta resultaron heridas el domingo en Haití en una masacre perpetrada por el grupo armado Gran Grif contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país.

Unas 50 casas fueron incendiadas y más de 6 mil personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque, informó este lunes Antonal Mortimé, director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, en un programa de la emisora local Radio Télévision Caraïbes (RTVC).

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El ataque perpetrado por Gran Grif se inició entre las tres y las cuatro de la madrugada del domingo, de acuerdo con la información disponible, que precisa que el grupo armado bloqueó las principales carreteras para impedir que la policía pudiera reaccionar.

En vídeos que circulan en redes sociales se puede ver a miembros de las bandas, pertrechados con armas de guerra, que alardean de su atrocidad mientras disparan por todas partes en la zona invadida, que tuvo que ser abandonada por la población, que denuncia la pasividad de la Policía Nacional de Haití (PNH).

Por su parte, la Policía Nacional informó este lunes en su página de Facebook que en el ataque murieron al menos 16 personas y que otras 10 resultaron heridas.

”Los policías finalmente intervinieron, pero antes de eso, las bandas ya habían matado a 16 personas, herido a otras diez e incendiado varias casas”, señaló la institución sin más detalles.

$!Un agente de policía monta guardia en Puerto Príncipe, Haiti.
Un agente de policía monta guardia en Puerto Príncipe, Haiti. AP/Odelyn Joseph

La PNH afirmó haber repelido a las bandas, que cortaron las carreteras y cavaron zanjas para impedir su intervención, una “situación que dio tiempo a los delincuentes para causar varias víctimas e incendiar varias casas antes de huir”, añadió la Policía, que subrayó que ya controla la situación.

”En cuanto la Policía tomó el control, la población trasladó a los heridos y los cadáveres frente a una comisaría local”, detalló la institución.

Los habitantes del área afectada aseguran que fueron las propias pandillas las que se retiraron.

La Policía agregó que continúa sus operaciones “con el objetivo de perseguir a los criminales que huyen y garantizar la seguridad de las personas que viven en la zona”.

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