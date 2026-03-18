Lucha de Trump contra el TPS podría ocasionar violencia y la separación sus familias para 130 mil niños de Haití

MIAMI- La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) implicará para al menos 130 mil niños de Haití volver a un país en su peor crisis de violencia o separarse de su familia, alertaron este martes grupos civiles y un experto de la ONU.

Si la Corte Suprema, que aceptó el lunes escuchar los argumentos contra el TPS, autoriza remover esta protección contra la deportación, 80 mil niños con este estatus volverían a Haití y otros 50 ml nacidos en EE.UU. perderían al menos a uno de sus padres, avisó la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

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”El problema adicional para cualquier padre que aquí es beneficiario del TPS, que tendría que volver a Haití, es que tendría que tomar la difícil decisión de abandonar a sus hijos o llevárselos a la muerte”, expresó la directora de FLIC, Tessa Petit, nacida en Haití, en una conferencia virtual.

CRECE LA ALARMA POR HAITÍ

Defensores de migrantes elevan la alarma desde que Trump escaló el lunes el asunto al Tribunal Supremo, pues los haitianos retornarían a un país en crisis, con casi 6 mil asesinatos en 2025, sin un mandatario electo y la violencia en aumento desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, según un informe de la ONU.

Ante este panorama, los padres de hijos nacidos en Estados Unidos preferirían dejarlos en el país norteamericano que llevarlos a Haití, donde perderían acceso a la salud y a la educación, pues desde 2018 no ha habido un ciclo escolar completo, anticipó Petit.