Medios de comunicación piden a Israel que permita el acceso de reporteros extranjeros a Gaza

“Estar en el lugar es esencial. Permite a los periodistas cuestionar los relatos oficiales de todas las partes, hablar directamente con civiles y reportar lo que presencian de primera mano”, señalaron los ejecutivos en el comunicado difundido el jueves. “Es por eso que los medios de comunicación envían a sus reporteros al lugar, a menudo con un gran riesgo personal”.

Responsables de los principales medios de comunicación de todo el mundo, incluida The Associated Press , instan al gobierno de Israel a levantar una prohibición que impide que periodistas extranjeros entren y reporten de manera independiente desde Gaza, una limitación vigente desde el inicio de la guerra en 2023 y que se mantiene a pesar del alto el fuego que comenzó hace más de seis meses.

Desde la AP y la BBC a CNN y MS NOW, de Reuters hasta la agencia noticiosa alemana dpa y The Washington Post, los principales editores de más de dos docenas de medios afirmaron que, hasta ahora, el gobierno israelí no ha respondido a sus esfuerzos por hablar de la situación. Además, pusieron en duda los argumentos de Israel para mantener las restricciones.

ISRAEL HABÍA DICHO QUE PROHIBICIÓN ERA NECESARIO

Al principio, Israel alegó que el veto era necesario porque los periodistas extranjeros autorizados a entrar en Gaza podrían revelar las posiciones de sus soldados y ponerlos en peligro. Otros argumentos apuntaban a que, al tratarse de una zona de combate activa, era demasiado peligroso. El ejército ha llevado ocasionalmente a reporteros extranjeros en viajes estrictamente controlados, pero los medios quieren un acceso independiente.

Ahora, “los combates más intensos han terminado y hay un alto el fuego en vigor”, señaló el comunicado de los editores. “Los rehenes han regresado a casa. Los periodistas no representan una amenaza para las tropas israelíes. Existe un mecanismo —por restrictivo que sea— que permite a los trabajadores humanitarios entrar y salir del territorio. ¿Por qué no a los periodistas?”.

Ha habido intentos de emprender medidas legales para forzar la entrada. La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a medios internacionales en Israel, Gaza y Cisjordania, espera la decisión del Tribunal Supremo de Israel sobre una solicitud de acceso independiente a Gaza. La solicitud se presentó en 2024, pero el fallo se ha demorado repetidamente, la última vez en enero.

Al impedir la presencia de reporteros extranjeros en Gaza, la cobertura de la situación en el lugar sólo ha sido posible gracias a periodistas palestinos locales. Aunque cubrir una guerra resulta difícil para cualquier periodista, los corresponsales palestinos también la han vivido a nivel personal —con la destrucción de sus hogares o la muerte de seres queridos.

REPORTEROS DE GAZA ENFRENTAN RIESGOS ENORMES

Cuando el año pasado se restringió drásticamente el acceso a los alimentos, también tuvieron que lidiar con el hambre, hasta el punto de que la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) alzó la voz de alarma en julio sobre la supervivencia de sus colegas palestinos. La AP y Reuters compartieron esa preocupación por los reporteros gazatíes con los que trabajan.

Los editores mencionaron esta cuestión en su comunicado del jueves, afirmando que “esto ha trasladado la responsabilidad de cubrir esta guerra devastadora y sus consecuencias casi por completo a nuestros colegas palestinos... No deberían tener que cargar solos con este peso, y deberían estar protegidos”.

Sus vidas también se han visto en peligro por las acciones militares. Más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han muerto, según la organización Comité para la Protección de Periodistas, una cifra muy superior a la de otros conflictos bélicos, como la guerra de Rusia en Ucrania.