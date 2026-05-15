$!Señalan al hermano de Mariana Rodríguez por presuntos contratos millonarios en salud en Nuevo León

Una nueva controversia rodea al gobernador Samuel García y a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que el hermano de la influencer, Jorge Rodríguez Cantú, fuera señalado por presuntos vínculos con un esquema de desvío de recursos relacionado con contratos públicos del sector salud en Nuevo León. Los señalamientos fueron realizados por la dirigente de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, quien afirmó que el cuñado del mandatario estatal estaría relacionado con diversas empresas establecidas en Jalisco que habrían participado como proveedoras de servicios médicos y hospitalarios para el gobierno estatal.

HERMANO DE MARIANA RODRÍGUEZ HABRÍA TRANSFERIDO MILLONES A DESPACHO VINCULADO CON SAMUEL Anabel Alcoce expuso durante una conferencia de prensa que las empresas señaladas obtuvieron contratos públicos desde 2021, durante la administración de Samuel García, y posteriormente habrían transferido alrededor de 7 mil 200 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento de los contratos, a un despacho presuntamente ligado a la familia del gobernador. La dirigente morenista sostuvo que desde el inicio de la actual administración estatal se habrían otorgado al menos cinco contratos del sector salud a una de las empresas vinculadas con Jorge Rodríguez Cantú. Aunque durante la exposición se mencionaron distintas compañías relacionadas con servicios hospitalarios y farmacéuticos, no se detallaron públicamente todas las razones sociales involucradas. INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EVIDENCIA PRESUNTOS CONTRATOS DE JORGE RODRÍGUEZ CANTÚ Señalamientos también fueron parte de una investigación publicada por el periodista Ricardo Sevilla bajo el título “El cuñado de oro de Samuel García”, en la que se plantea que familiares políticos del gobernador habrían resultado beneficiados con licitaciones del sector salud otorgadas por el gobierno de Nuevo León. En dicha investigación se afirma que, desde la llegada de Samuel García al gobierno estatal, Jorge Rodríguez Cantú habría fundado o participado en al menos diez empresas, ocho de ellas relacionadas con la industria farmacéutica y servicios hospitalarios. Entre las compañías mencionadas se encuentran Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe. No obstante, la investigación señala especialmente a la empresa Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. como una de las principales beneficiarias de contratos públicos.

JORGE RODRÍGUEZ CANTÚ RECIBIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 147 MILLONES DE PESOS De acuerdo con la publicación, en 2022 la administración estatal adjudicó a dicha empresa un contrato relacionado con proveeduría de insumos médicos para hospitales materno-infantiles, mediante la licitación LP 919044992-162-2022. El monto señalado asciende a 70 millones 897 mil 51 pesos.

Posteriormente, según la investigación, en 2023 la misma empresa habría recibido un nuevo contrato por 8 millones 705 mil 598 pesos para el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad.

Asimismo, se menciona que en 2024 se habría otorgado otra licitación por 68 millones 214 mil 417 pesos y, en 2025, un contrato adicional por 128 mil 788 pesos.

La suma de estos contratos, de acuerdo con el reportaje, superaría los 147 millones de pesos.

MARIANA RODRÍGUEZ DEFIENDE A SU HERMANO Y DESMIENTE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Tras la difusión de los señalamientos, Mariana Rodríguez publicó un video en redes sociales en defensa de su hermano, en el que negó las acusaciones difundidas en medios y por representantes de Morena. En el mensaje, aseguró que Jorge Rodríguez Cantú no es médico cirujano, no reside en Guadalajara, no es socio hospitalario y tampoco es proveedor del gobierno. “Pues en los últimos días han visto distintas notas que acusan a Jorge, mi hermano, de: 1) ser médico cirujano, 2) vivir en Guadalajara, 3) ser socio de diferentes empresas hospitalarias y 4) ser proveedor de gobierno. Ninguna de esas acusaciones son reales”, expresó. La titular de Amar a Nuevo León también cuestionó que los señalamientos fueran replicados sin verificar la información y acusó a Morena de impulsar las acusaciones con fines políticos. “Claro que voy a salir a dar la cara por Jorge y mi hermano. Ni médico cirujano, ni en Guadalajara, ni socio hospitalario, ni proveedor de gobierno”, agregó.

SEÑALAN POSIBLE HOMÓNIMO DEL HERMANO DE MARIANA RODRÍGUEZ Posteriormente, la cuenta Libro Negro difundió información en la que sostiene que las acusaciones publicadas por Ricardo Sevilla serían incorrectas debido a una posible confusión de identidad. Según dicha versión, el propietario de la empresa señalada también se llama Jorge Rodríguez Cantú, pero correspondería a una persona distinta, nacida el 12 de octubre de 1957. La cuenta difundió una imagen de una CURP en la que aparece el nombre Jorge Cantú Rodríguez, originario de Nuevo León y con fecha de nacimiento de 1957, argumentando que se trataría de un homónimo y no del hermano de Mariana Rodríguez.

¿QUIÉN ES JORGE RODRÍGUEZ CANTÚ, HERMANO DE MARIANA RODRÍGUEZ? Jorge Rodríguez Cantú es el hermano menor de Mariana Rodríguez y ha mantenido un perfil público más discreto que el de la influencer y empresaria. En julio de 2022 compartió en redes sociales fotografías de su graduación como ingeniero en el Tecnológico de Monterrey, acompañado por sus hermanas Mariana y Eugenia Rodríguez. En agosto de 2025 contrajo matrimonio con Alejandra Sánchez, después de mantener una relación de cinco años. Hasta ahora no se ha dado a conocer información pública sobre actividades empresariales o cargos relacionados con compañías proveedoras del gobierno estatal.

SUMA SAMUEL GARCÍA Y SUS CERCANOS, SEÑALAMIENTOS VINCULADOS A CONTRATOS MILLONARIOS Las acusaciones relacionadas con Jorge Rodríguez Cantú se suman a otros señalamientos recientes contra el entorno del gobernador Samuel García, relacionados con presuntos esquemas financieros en los que habrían participado empresas y despachos vinculados a familiares y personas cercanas al mandatario. Hasta el momento, ni el gobierno de Nuevo León ni autoridades judiciales han informado sobre investigaciones oficiales derivadas de estas acusaciones.

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