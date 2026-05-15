Noticias para el fin de semana: Se entregan a EU cercanos a Rocha Moya y UIF congela cuentas
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Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ UIF congela cuentas bancarias de Rocha Moya... Sheinbaum pide aclarar situación fiscal: La UIF congeló cuentas de Rubén Rocha Moya, familiares y otros implicados tras acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos; Sheinbaum pidió informar sobre el caso.
→ Reportan detención en Europa de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; habría acordado entregarse a EU: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Sinaloa, habría sido detenido en Europa y sería entregado a EU por presuntos nexos con Los Chapitos.
→ Reportan detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos: Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en EU; lo acusan de recibir pagos de Los Chapitos y enfrentar cargos por narcotráfico y armas.
INTERNACIONAL
→ Trump abandona China sin avances significativos en Irán, Taiwán o la IA: El presidente estadounidense elogia los acuerdos “fantásticos”, pero los detalles siguen siendo escasos tras la pompa y el poco progreso de la muy publicitada cumbre con Xi.
→ Seis pasajeros de un crucero afectado por hantavirus llegan a Australia para iniciar cuarentena: Los pasajeros, la tripulación y un médico que los acompañó fueron trasladados en autobús al cercano centro de cuarentena de Bullsbrook.
COAHUILA
→ Alerta en el campo de Ramos Arizpe por pérdidas ante el gusano barrenador: Restricciones sanitarias, pérdidas comerciales y falta de incentivos profundizan incertidumbre en comunidades ejidales.
→ Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio: Familia de la joven asegura que durante años sufrió violencia por parte de su pareja; Fiscalía recibió a la madre tras manifestación.
→ Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio: El material electoral comenzó a ser resguardado por el IEC bajo protocolos de seguridad rumbo a la jornada comicial.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco: Supuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema.
→ ¡Por el pase a la Final! Chivas vs Cruz Azul: Horario, transmisión y qué necesita cada equipo tras el 2-2: El Rebaño recibe a La Máquina en el Jalisco para definir al primer finalista del Clausura 2026, después del vibrante 2-2 en la Ida disputada en el Banorte.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP: Seis estados han realizado ajustes a sus calendarios escolares debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial 2026.
→ ¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México: Te explicamos quién debe aparecer como titular, qué pasa con los niños y adolescentes y cuáles son las implicaciones si no se completa el registro antes de junio de 2026.
→ ¿Se aproxima el Monzón Mexicano?... el fenómeno que genera lluvias torrenciales y que golpeará a estos estados del territorio mexicano: El Monzón Mexicano se aproxima al territorio nacional y como cada año generará lluvias torrenciales e inundaciones en estos estados.