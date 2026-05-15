Noticias para el fin de semana: Se entregan a EU cercanos a Rocha Moya y UIF congela cuentas

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    Noticias para el fin de semana: Se entregan a EU cercanos a Rocha Moya y UIF congela cuentas
    Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

UIF congela cuentas bancarias de Rocha Moya... Sheinbaum pide aclarar situación fiscal: La UIF congeló cuentas de Rubén Rocha Moya, familiares y otros implicados tras acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos; Sheinbaum pidió informar sobre el caso.

Reportan detención en Europa de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; habría acordado entregarse a EU: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Sinaloa, habría sido detenido en Europa y sería entregado a EU por presuntos nexos con Los Chapitos.

Reportan detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos: Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en EU; lo acusan de recibir pagos de Los Chapitos y enfrentar cargos por narcotráfico y armas.

INTERNACIONAL

Trump abandona China sin avances significativos en Irán, Taiwán o la IA: El presidente estadounidense elogia los acuerdos “fantásticos”, pero los detalles siguen siendo escasos tras la pompa y el poco progreso de la muy publicitada cumbre con Xi.

Seis pasajeros de un crucero afectado por hantavirus llegan a Australia para iniciar cuarentena: Los pasajeros, la tripulación y un médico que los acompañó fueron trasladados en autobús al cercano centro de cuarentena de Bullsbrook.

COAHUILA

Alerta en el campo de Ramos Arizpe por pérdidas ante el gusano barrenador: Restricciones sanitarias, pérdidas comerciales y falta de incentivos profundizan incertidumbre en comunidades ejidales.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio: Familia de la joven asegura que durante años sufrió violencia por parte de su pareja; Fiscalía recibió a la madre tras manifestación.

Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio: El material electoral comenzó a ser resguardado por el IEC bajo protocolos de seguridad rumbo a la jornada comicial.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco: Supuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema.

¡Por el pase a la Final! Chivas vs Cruz Azul: Horario, transmisión y qué necesita cada equipo tras el 2-2: El Rebaño recibe a La Máquina en el Jalisco para definir al primer finalista del Clausura 2026, después del vibrante 2-2 en la Ida disputada en el Banorte.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP: Seis estados han realizado ajustes a sus calendarios escolares debido a las altas temperaturas y a la logística que implicará el Mundial 2026.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México: Te explicamos quién debe aparecer como titular, qué pasa con los niños y adolescentes y cuáles son las implicaciones si no se completa el registro antes de junio de 2026.

¿Se aproxima el Monzón Mexicano?... el fenómeno que genera lluvias torrenciales y que golpeará a estos estados del territorio mexicano: El Monzón Mexicano se aproxima al territorio nacional y como cada año generará lluvias torrenciales e inundaciones en estos estados.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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AMLO: Al maestro, en su día

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México y su infundado rencor contra España

Miembros de la organización describen una “arquitectura invisible” donde los nombres de sus rivales eran entregados a la policía para su captura, mientras que el cártel recibía avisos anticipados sobre operativos militares y movimientos de las fuerzas federales.

Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
La Secretaría de Salud emitió el primer aviso epidemiológico por hantavirus en México luego del brote internacional detectado en el crucero MV Hondius.

México activa alerta nacional por hantavirus y refuerza vigilancia en unidades médicas
Durante junio de 2026, personas con credencial vigente podrán acceder a vacantes con salarios de hasta 9,500 pesos mensuales, prestaciones de ley y horarios flexibles.

INAPAM 2026: así puedes aplicar al sueldo de hasta 9,500 pesos para adultos mayores
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de U2 coincidieron en la Asamblea General de la Copa Mundial de los Niños de la Calle o Street Child United

U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026
Saraperos de Saltillo visita a Toros de Tijuana en una serie clave para intentar reaccionar dentro de la Zona Norte de la LMB 2026.

Duelo en la frontera: Saraperos visita a Toros de Tijuana; horario y dónde seguir al Dragón del Norte