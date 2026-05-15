Reportan detención en Europa de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; habría acordado entregarse a EU

Enrique Díaz Vega trabajó de la mano del presidente con licencia y también señalado por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya . La información fue difundida por el medio Infobae y, hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente por autoridades mexicanas o estadounidenses.

Luego de que se diera a conocer la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, trascendió que el exsecretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, presuntamente habría sido detenido en Europa y acordó entregarse de manera inmediata a autoridades estadounidenses.

DÍAZ VEGA ES ACUSADO POR ESTADOS UNIDOS DE CONSPIRAR CON ‘LOS CHAPITOS’

Díaz Vega aparece dentro de la acusación formal presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Los cargos señalados por las autoridades estadounidenses incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración relacionada con armamento de alto poder.

De acuerdo con la acusación, las personas imputadas podrían enfrentar penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua en caso de ser encontradas culpables.

ENRIQUE DÍAZ VERGA FUNGIÓ COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y RUBÉN ROCHA MOYA

En los documentos judiciales emitidos por el Distrito Sur de Nueva York, el gobierno estadounidense sostiene que existía una estructura de colaboración entre integrantes del gobierno de Sinaloa y la facción criminal conocida como Los Chapitos, identificada como parte del Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Enrique Díaz Vega habría fungido como intermediario entre Rubén Rocha Moya y los líderes de Los Chapitos, encabezados por Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El documento judicial señala que, previo a las elecciones estatales de junio de 2021, Díaz Vega presuntamente se reunió con integrantes de dicha facción criminal para entregar información relacionada con adversarios políticos de Rocha Moya.

Entre los datos que, según la acusación, habrían sido proporcionados, se encontraban nombres y direcciones de opositores políticos con el propósito de que fueran intimidados y presionados para abandonar la contienda electoral.

ENRIQUE DÍAZ VEGA E INZUNZA CÁZARES HABRÍAN COLOCADO A NARCOFUNCIONA

La acusación también sostiene que Enrique Díaz Vega y Enrique Inzunza Cázarez habrían participado en la colocación de funcionarios presuntamente vinculados con actos de corrupción en posiciones estratégicas del gobierno estatal.

De acuerdo con el expediente, estas acciones tenían el objetivo de proteger las operaciones de tráfico de drogas atribuidas a Los Chapitos y facilitar el flujo de información sensible entre integrantes del grupo criminal y autoridades estatales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la relación entre integrantes del gobierno sinaloense y la organización criminal no se limitaba a actos de encubrimiento, sino que incluía coordinación de acciones y colaboración permanente.

GESTIÓN DE DÍAZ VEGA EN EL GOBIERNO DE SINALOA

Enrique Díaz Vega se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Documentos judiciales estadounidenses lo describen como parte del círculo cercano del gabinete estatal y lo identifican como un funcionario con una posición estratégica dentro de la estructura gubernamental sinaloense.

Según la acusación, la presunta colaboración entre integrantes del gobierno estatal y el grupo criminal habría iniciado desde el proceso electoral de 2021 y continuado durante la administración pública, con el propósito de fortalecer la influencia de Los Chapitos y proteger sus operaciones ilícitas frente a autoridades federales y estatales.

PENDIENTE CONFIRMACIÓN OFICIAL

Hasta ahora, ninguna dependencia oficial de México ni de Estados Unidos ha confirmado públicamente la detención de Enrique Díaz Vega ni la supuesta entrega voluntaria a autoridades estadounidenses.