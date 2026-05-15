Comparece Gerardo Mérida, secretario de Rocha, en Estados Unidos; se declara no culpable

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    Comparece Gerardo Mérida, secretario de Rocha, en Estados Unidos; se declara no culpable
    A Mérida Sánchez se le acusa de conspirar para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Cuartoscuro

Mérida Sánchez compareció asistido por abogados de oficio y con apoyo de una intérprete durante el proceso judicial

CDMX.- Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad de Rubén Rocha en Sinaloa, compareció ante jueza magistrada Sarah Netburn, en Nueva York, donde se declaró no culpable de todos los cargos que enfrenta.

La audiencia inició a las 14:30 horas. Mérida Sánchez compareció asistido por abogados de oficio y con apoyo de una intérprete durante el proceso judicial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reportan-detencion-en-europa-de-enrique-diaz-vega-exsecretario-de-finanzas-de-sinaloa-habria-acordado-entregarse-a-eu-AH20722165

Durante la diligencia, el acusado rechazó las imputaciones presentadas en su contra ante la corte federal.

CARGOS QUE ENFRENTA MÉRIDA SÁNCHEZ

El ex Secretario de Seguridad de Sinaloa fue puesto a disposición de autoridades federales de Estados Unidos, en el marco del caso criminal que se sigue en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y que forma parte de las investigaciones que han colocado nuevamente a Sinaloa bajo presión judicial internacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-estados-unidos-a-fiscalias-a-triplicar-casos-contra-narcopoliticos-mexicanos-revela-the-new-york-times-HH20721071

De acuerdo con documentos judiciales federales fechados el 12 de mayo de 2026, Mérida Sánchez, Secretario en el Gobierno de Rocha del 4 de septiembre de 2023 al 20 de diciembre de 2024, enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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