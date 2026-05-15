Gobernadora interina de Sinaloa asegura no tener información sobre captura de Gerardo Mérida Sánchez

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró este 15 de mayo que no tiene información oficial sobre la situación legal de Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública del estado, luego de que medios nacionales reportaran que se entregó a autoridades estadounidenses.

Yeraldine Bonilla responde a cuestionamientos

Durante un encuentro con medios de comunicación, Bonilla fue cuestionada sobre la presunta captura y traslado del exfuncionario a Estados Unidos. Ante ello, respondió que hasta ese momento no había recibido información oficial.

“No tengo información sobre eso, no nos han informado ni tampoco tengo conocimiento”, declaró la mandataria interina ante la insistencia de la prensa.

Posteriormente, explicó que durante la mañana no tuvo acceso constante a su teléfono y señaló que posiblemente sería el Gobierno federal quien daría detalles sobre el caso.

También surge versión sobre otro exfuncionario

En la misma jornada, comenzaron a circular reportes sobre una presunta detención en Estados Unidos de Enrique Díaz, secretario de Finanzas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Bonilla evitó confirmar o desmentir la información y reiteró que serán las autoridades competentes quienes informen oficialmente sobre esos temas.

A pesar de las versiones difundidas, afirmó que la situación de exfuncionarios con licencia no representa un riesgo para la estabilidad del estado.

Gobierno federal confirma ingreso de Mérida Sánchez a EU

Horas después, el Gabinete de Seguridad de México confirmó mediante redes sociales que Gerardo Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con la información oficial, el exsecretario cruzó desde Hermosillo, Sonora, por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de la agencia federal estadounidense Marshals.

Además, se indicó que el Gobierno de México mantiene comunicación institucional con autoridades de Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los mecanismos de cooperación internacional.