Gobernadora interina de Sinaloa asegura no tener información sobre captura de Gerardo Mérida Sánchez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El exsecretario de Seguridad estatal enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró este 15 de mayo que no tiene información oficial sobre la situación legal de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, luego de que medios nacionales reportaran que se entregó a autoridades estadounidenses.
Yeraldine Bonilla responde a cuestionamientos
Durante un encuentro con medios de comunicación, Bonilla fue cuestionada sobre la presunta captura y traslado del exfuncionario a Estados Unidos. Ante ello, respondió que hasta ese momento no había recibido información oficial.
“No tengo información sobre eso, no nos han informado ni tampoco tengo conocimiento”, declaró la mandataria interina ante la insistencia de la prensa.
Posteriormente, explicó que durante la mañana no tuvo acceso constante a su teléfono y señaló que posiblemente sería el Gobierno federal quien daría detalles sobre el caso.
También surge versión sobre otro exfuncionario
En la misma jornada, comenzaron a circular reportes sobre una presunta detención en Estados Unidos de Enrique Díaz, secretario de Finanzas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Bonilla evitó confirmar o desmentir la información y reiteró que serán las autoridades competentes quienes informen oficialmente sobre esos temas.
A pesar de las versiones difundidas, afirmó que la situación de exfuncionarios con licencia no representa un riesgo para la estabilidad del estado.
Gobierno federal confirma ingreso de Mérida Sánchez a EU
Horas después, el Gabinete de Seguridad de México confirmó mediante redes sociales que Gerardo Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo.
De acuerdo con la información oficial, el exsecretario cruzó desde Hermosillo, Sonora, por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de la agencia federal estadounidense Marshals.
Además, se indicó que el Gobierno de México mantiene comunicación institucional con autoridades de Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los mecanismos de cooperación internacional.
Los cargos que enfrenta Gerardo Mérida Sánchez
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa enfrenta acusaciones graves relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.
Según documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos entre 2023 y 2024.
Las autoridades estadounidenses lo investigan por:
- Conspiración para importar narcóticos
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer dispositivos destructivos y armas automáticas
Actualmente, el exfuncionario aparece registrado en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos bajo el número 62685-512.
Sería trasladado al MDC Brooklyn
Reportes señalan que Gerardo Mérida Sánchez será trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, donde también permanece recluido Ismael “El Mayo” Zambada tras su detención en 2024.
Algunos medios nacionales informaron que el exsecretario ya compareció ante una jueza federal en Nueva York y que se habría declarado “no culpable” de los cargos en su contra.
Un caso que aumenta la presión política en Sinaloa
La situación de Gerardo Mérida Sánchez ocurre en un momento político delicado para Sinaloa y ha generado nuevas preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones de seguridad en la entidad.
Mientras continúan las investigaciones y se esperan más detalles oficiales, el caso mantiene la atención pública tanto en México como en Estados Unidos, debido a las implicaciones políticas y judiciales que podría tener en los próximos meses.