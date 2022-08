Merrick Garland, fiscal general de EU, aprobó el cateo en Mar-a-Lago la mansión de Trump

Garland ofreció una breve declaración en la que no aceptó preguntas y defendió la legalidad del registro resaltando que estas decisiones no se toman “a la ligera”.

Mientras tanto, según indicaron medios estadounidenses los abogados del exmandatario estadounidense tienen hasta el viernes a las 15.00 hora local para presentar sus objeciones ante la Corte.

Por otra parte, Garland puntualizó que la adhesión al estado de derecho es el “principio fundamental” del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.

“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, explicó Garland.

En tanto, el cateo llevado a cabo en Mar-a-Lago mansión de Trump en Palm Beach tuvo como objetivo recuperar documentos de seguridad nacional que el expresidente no entregó a agentes federales durante una reunión en junio en la que el FBI ya se llevó más material en cumplimiento de una orden judicial.

Así lo señalan varios medios estadounidenses tales como CNN y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del caso.

El The New York Times menciona a dos personas que afirman que los documentos que estaban en en la residencia de Trump y que no debió llevarse de la Casa Blanca eran “tan sensibles” en cuanto a la seguridad nacional que el Departamento de Justicia se vio obligado a actuar esta semana.

Si bien, Garland no ofreció detalles sobre las razones del allanamiento, los medios estadounidenses precisan que está relacionado con una investigación que inició a principios de año y que fue solicitada por los Archivos Nacionales para recuperar la documentación que Trump se había llevado.